Türkiye Kupası’nda yeni dönem. Yeni formatta büyük değişiklikler var

Bu kararla birlikte sezon öncesinde Hypercube firması tarafından hazırlanan ve Şampiyonlar Ligi’nin formatına benzeyen bir sistem hayata geçirilecek.

Yeni format, eleme, grup ve final olmak üzere üç aşamadan oluşacak.

Eleme ve final aşamaları, tek maç üzerinden eleme usulüyle gerçekleştirilecek.

Grup aşaması ise, 24 takımın katılacağı ve 6’şar takımlı 4 grupta, Swiss Sistem’i esas alarak oynanacak. Bu sistemde, her takım A, B ve C torbalarından birer takımla karşılaşacak ve toplam 3 maç yapacak. Bu sistem, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’nde de uygulanacak.

Ayrıca, yeni formatta, eleme turlarında seri başı takımların kendi sahalarında oynaması kuralı kaldırıldı.

24 TAKIM 3 TORBA

Yeni formatta, gruplara katılmaya hak kazanacak 24 takım, lig ve başarı durumlarına göre 3 torbaya dağıtılacak. Her torbadan 2 takımın yer alacağı 6 takımlı 4 grup oluşturulacak.

Gruplarda yer alan her takım, A, B ve C torbalarından birer takımla toplam 3 maç yapacak. Gruplarda ilk 2 sırayı alan takımlar, çeyrek finale yükselecek.

Önümüzdeki sezon, UEFA kupalarında Türkiye’yi temsil edecek 5 takım, doğrudan grup aşamasına katılacak.

Diğer 19 takım ise, eleme turlarından sonra gruplara katılmak için mücadele edecek.

Diğer ayrıntılar, sezon sonunda yayınlanacak Türkiye Kupası Statüsü’nde belirtilecek.