Tayyip Erdoğan 'İstifa et' dedi. Büyükekşi kabul etmedi. Erman Toroğlu açıkladı

Türk Futbolundaki skandallarla gündeme gelen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi istifa etmemekte kararlı.

Süper Kupa rezaletiyle tüm Türkiye’de gündem olan Mehmet Büyükekşi hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Hakem yorumcusu Erman Toroğlu, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile ilgili çok şaşırtıcı bir gerçeği ortaya çıkardı.

Toroğlu, Büyükekşi’nin görevden alınmak istendiğini söylerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘İstifa etsin’ çağrısını Spor Bakanı Osman Bak’ın bizzat TFF Başkanı'na ilettiğini söyledi.

SkySpor kanalında Süper Lig’in 19. haftasının ardından konuşan Erman Toroğlu, Spor Bakanı Osman Bak’ın TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye istifa etmesini söylediğini ancak Büyükekşi’nin bunu kabul etmediğini açıkladı.

Gündeme bomba gibi düşen iddiayı Erman Toroğlu şu sözlerle anlattı:

Etrafta bir söylenti var duyuyorum, kulağıma geliyor.

Sözde Spor Bakanı Osman Bak, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye ‘istifa et Cumhurbaşkanımız istiyor’ diye söylemiş.

Büyükekşi de sözde ‘Ben sizin dediğinizle istifa etmem.

Kendisi bana söylesin.

Ben şimdi istifa etmem EURO 2024 var ben bu turnuvaya katılayım sonra istifa edeceksem de ederim’ diye cevap vermiş.

TFF’DE SKANDALLAR BİTMİYOR

MKE Ankaragücü – Çaykur Rizespor maçı sonrasında Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’nın sahaya girip Halil Umut Meler’i darp etmesiyle başlayan skandallar serisi, bir hafta sonra İstanbulspor’un, Trabzonspor maçında sahadan ayrılmasıyla sürdü.

Bu olayların ardından Suudi Arabistan’da gerçekleşen skandallar TFF’ye karşı tepkileri arttırırken, Büyükekşi’nin görevi bırakması bekleniyor.

Ancak Büyükekşi tüm baskılara rağmen koltuğunu bırakmıyor.