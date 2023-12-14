Flaş iddia: İsrailli askerler KKTC’de özel olarak eğitiliyor

Kamudanhaber’de yer alan bilgilere göre; İsrail'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) faaliyet gösterdiği ve bölgeyi Yahudi kolonisi haline getirme çabalarının olduğu yönünde iddialar gündeme getirildi. Milletvekili Yasemin Öztürk tarafından gündeme getirilen soru önergesine göre, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun bağlı olduğu siyonist CHABAD tarikatı ve MOSSAD'ın organizasyonuyla İsrailli askerlerin KKTC'ye getirildiği ve eğitildiği öne sürülüyor.

Yasemin Öztürk, bu iddiaların araştırılması için KKTC Meclisi'ne soru önergesi verdi. Öztürk'e göre, İsrail, Gazze'de soykırım uygulayan özel birliklerini sporcu kimliği altında KKTC'ye getirerek Ada'nın kuzeyinde benzer bir planı uyguluyor. İddialara göre, İsrailli askerler özel eğitim almak üzere Sezar Kompleks'e yerleştiriliyor.

KKTC güvenlik kaynakları, siyonist tehlikenin arttığına dikkat çekiyor ve CHABAD örgütünün Ada genelinde etkin olduğunu belirtiyor.

Yasemin Öztürk'ün iddialarına göre, CHABAD'ın Kuzey Kıbrıs Sorumlusu Haim Azimov, Kıbrıs'ı Yahudi merkezi yapma amacını açıkça ifade ediyor.

Siyonistlerin, KKTC ile ilgisi eski Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat'ın başbakanlık dönemine dayanıyor. Yasemin Öztürk, soru önergesinde, İsrail vatandaşlarının konut aldığı ve siyonist askerlere eğitim verildiği iddialarını araştırılması için İçişleri ve Maliye Bakanlıklarına çağrıda bulundu.