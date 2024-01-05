İYİ Parti’den iktidarı sıkıştıracak MOSSAD soruları

İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT)'nın düzenlediği "İsrail casusları" operasyonunu Meclis gündemine taşıdı.

Zorlu'nun Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanıtlamasını istediği ve Meclis’e verdiği soru önergesinin gerekçesi şöyle sıralandı:

“Milli İstihbarat Teşkilatı’nın yaptığı operasyonla, çoğunluğu yabancı uyruklu 34 kişi İsrail istihbaratına çalışan bir casusluk şebekesinin üyesi olduğu iddiasıyla 2 Ocak’ta başarılı bir operasyonla gözaltına alındı.

“CASUSULAR ÜLKEYE NASIL GİRDİ? SIĞINMACI SORUNUN ETKİLERİ OLARAK DİKKATE ALINMALI”

Milli güvenliğimiz ve egemenliğimiz açısından son derece önemli gördüğüm bu operasyonun, derinleştirilerek incelenmesi başka hücreleri de tespit bakımından kritiktir. Bu kapsamda casusların ülkemize nasıl girdiği irdelenmeye muhtaçtır. Zira halen süregelen sığınmacı sorununu da etkileri açısından dikkate almak gereklidir.”

ZORLU’DAN İKTİDARI TERLETECEK SORULAR

Zorlu’nun, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’a sorduğu sorular şöyleydi:

“Bu ajanlar, hangi tarihte tespit edilmiştir? Ajanların kaçı Türk vatandaşı kaçı yabancı uyrukludur? Yabancıların, uyruklarına göre dağılımı nedir? Kaç tanesine Türk vatandaşlığı verilmiştir? Bunlardan konut satışı yoluyla vatandaşlık alan var mıdır? Varsa bunların istihbarat ve güvenlik soruşturmaları yapılmış mıdır?”

MOSSAD CASUSU 26 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Cumhuriyet'in son dakika haberine göre bugün İsrail gizli servisi Mossad’a çalıştıkları iddiasıyla MİT ve emniyet ekiplerince gözaltına alınan 34 şüphelinin savcılık sorgusu tamamlandı. Şüphelilerden 26'sı, 'Siyasal ve askeri casusluk' suçlamasıyla tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

8 ŞÜPHELİ SINIR DIŞI EDİLECEK

Emniyetteki işlemlerinden sonra 34 şüpheli, bugün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gönderildi. 16 Cumhuriyet savcısının ifadelerini aldığı şüphelilerden 26'sı, 'siyasal ve askesi casusluk' suçlamasıyla tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Diğer 8 şüphelinin de sınır dışı edilme işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi'ne teslim edilmelerine hükmedildi.

AJANLARIN UYRUKLARINDA NE ARARSAN VAR

MİT ve Emniyet tarafından düzenlediği ortak operasyonda gözaltına alınan 34 MOSSAD ajanının Suriye, Irak, Lübnan ve Filistin uyruklu oldukları ortaya çıkmıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MİT Başkanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün, başta İstanbul olmak üzere sekiz ilde uluslararası casusluk eylemlerini ortaya çıkarmak adına “Köstebek” adlı bir operasyon yürütüldüğünü sosyal medya hesabından duyurmuştu.

TURİST VİZESİYLE GELİP OTURUM İZNİ ALMIŞLAR

Yakalanan ajanların çoğunun Irak, Suriye, Lübnan ve Filistin vatandaşı olduğu ve Türkiye’ye turist vizesiyle girip mülk satın alarak oturum iznine sahip oldukları ortaya çıkarıldı.

İSRAİL İSTİHBARATININ TÜRKİYE'DE HAMAS ÜYELERİNİ ARADIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Öte yandan, bu ajanların eylemlerinin, İsrail İç Güvenlik Servisi Şin Bet’in başındaki Ronen Bar’ın “Hamas üyelerini yurt dışında da olsa yakalayacağız” açıklamasının ardından arttığı görülmüştü.