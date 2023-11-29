Fon dolandırıcılığında Emre Belözoğlu'nun avukatından flaş Fatih Terim iddiası

Ünlü futbol yıldızlarının dolandırıldığı iddia edilen fon dolandırıcılığında Emre Belözoğlu'nun avukatı Şekip Mosturoğlu'ndan Fatih Terim'le ilgili çarpıcı bir açıklama geldi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Fon dolandırıcılığında Emre Belözoğlu'nun avukatından flaş Fatih Terim iddiası

Bankacı Seçil Erzan'ın tutuklandığı, futbol yıldızlarının adının yer aldığı Fatih Terim Fonu olarak bilinen dolandırıcılıkta yeni bir gelişme yaşandı.

Emre Belözoğlu'nun avukatı Şekip Mosturoğlu, Sözcü TV'de katıldığı programda dikkat çeken bir Fatih Terim iddiasında bulundu.

Mosturoğlu, şunları söyledi:

"Konuşulan her şey bir iddia. Denizbank da bugün açıklama yaptı. Hiç kimse dosyanın genel durumuyla ilgili bir konuşma yapmıyor, yapmak da istemiyor.

Benim müvekkilim bu sözde fona giren son kişi, dolayısıyla bir gelir elde etmesi mümkün değil.

Burada insanlar kategorik. Herkes aynı durumda değil. Bazılarının elinde A4 kağıdına imza var, bazılarının elinde tek imza var, bazılarının elinde sahte imzalı bir evrak var ama bazılarının elinde de bankayı temsili izama elverişli bir evrak var.

Bu hafta bir hukuk davası açacağım. Bugüne kadar bekleme sebebim şu; ben duruşmada banka müdür yardımcısının çapraz sorgusunu bekledim, imzayı kabul edecek m, etmeyecek mi? Çünkü imzayı kabul etmediği durumda başka bir şey olacaktı. Benim evrakımdaki imzayı kabul etti, ‘Bu imzayı ben attım' dedi.

Bu davada 14 tane olay var. Bu 14 olayda da Fatih Terim'in ismi geçmiyor. Eğer beklenti, bu davanın sonunda Fatih Terim isminin bir karar çıkacağı ise yok, böyle bir şey olmayacak."

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