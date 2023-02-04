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Fondaş medyaya iki yeni site daha katıldı

ABD'li ve Avrupalı vakıfların Türkiye'de medya kuruluşlarını destekleme faaliyetleri yeniden başladı. Bu kapsamda iki yeni dijital medya ABD ve Batılı fonlarla ayakta tutuluyor.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 17:24
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Fondaş medyaya yeni siteler katıldı

Fondaş medyaya iki yeni site daha katıldı
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Akşam gazetesinin haberine göre,  2021'de 'fondaş medya skandalı' ile deşifre olan dış destekli medya kuruluşları, 2023 seçimleri öncesi de gündeme gelmiş durumda. Son 1 yıl içerisinde iki yeni dijital medyaya gelen dış kaynaklı fonlar dikkat çekiyor.

1982 yılında ABD Başkanı Ronald Reagan'ın girişimiyle kurulan ve bütçesi ABD Kongresi tarafından sağlanan Ulusal Demokrasi Vakfı (NED), ABD Başkanı Joe Biden'in partisi Demokratların yan kuruluşu Ulusal Demokrasi Enstitüsü (NDI) ve onlarla bağlantılı çalışan Atlas Network adlı kuruluşlar ile bazı Avrupalı örgütler, özellikle gençlere yönelik sosyal medya hesapları, konferans ve paneller için ödemeler yapıyor.

Mısır, Venezuela ve Küba'da darbelere zemin hazırlama amacıyla muhalefeti fonladıkları Kongre raporlarına yansıyan, 15 Temmuz'dan sonra yurt dışına kaçan FETÖ firarilerine de destek veren NDI, Türkiye'de sosyal medya grupları ve kişilere yönelik fon akışını hızlandırdı.

FONLAR ABD VE AVRUPA’DAN

2019 yerel seçimleri öncesi kurulan Daktilo84.com internet sitesi, son bir yılda Avrupa Konseyi'nden bütçe alan Avrupa Demokrasi Vakfı'ndan yaklaşık 73 bin Euro; Hollanda merkezli Avrupa İklim Vakfı'ndan yaklaşık 70 bin Euro, ABD merkezli Atlas Network'ten yaklaşık 14 bin Dolar fon aldı. Yine Medya Araştırmaları Derneği bünyesinde 'yurttaş haberciliği' adı altında yayın yapan internet platformu Dokuz8haber, sosyal medya hesapları, seçim gözlemciliği eğitim faaliyetleri ve internet televizyonu için son bir yılda NET'den 46 bin dolar, NDI'den 30 bin dolar, yine ABD merkezli Ortadoğu Enstitüsü'nden 5 bin dolar fon tahsil etti.

Bu rakamların en az 90 bin dolarının, 2023'ün ilk ayında Türkiye'deki fondaş kuruluşlara aktarıldığı belirtiliyor.

2021 yılında, ABD'li Chrest Vakfı ve İsveç devlet fonunun, aralarında Bianet, 140 Journos, Medyascope, Bağımsız Gazetecilik Platformu P24 gibi medya organlarına toplamda milyonlarca dolarlık fon sağladığı ortaya çıkmış, medyada tartışılmıştı.

FETÖCÜLER VE SIĞINMACILAR FONLANIYOR

NED'in internet sitesindeki bilgilere göre, 2016-2020 yılları arasında doğruda Türkiye'ye yönelik projeler için toplam 11 milyon 487 bin 321 dolar fon ayrılmış. Bu fonların büyük kısmı doğrudan Türkiye'de yürütülen çalışmalara ödenirken, bir kısmı 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Avrupa'ya kaçan FETÖ'cü gazeteci ve akademisyenlere destek için, çok az kısmı da Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için ayrılmış.

Örneğin, Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi aracılığı ile "habercilik yaptığı için tehlikede olan gazetecilere destek" adı altında, Avrupa'daki FETÖ firarileri, üyeleri ve destekçilerine fon sağlanıyor. Merkez'in yönetiminde örgüt destekçileri bulunurken, internet sitesinde de FETÖ'nün propaganda medyasında görev almış isimlerin haberlerine yer veriliyor.

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gören gören
4.02.2023 17:39
Başarıyamacan için yan yollar mubah görüyorsunuz. Fedarasyon ve MHK niye susuyor prim veriyorsunsun Devletten guclumu herkes işini doğru yapıyorsa sadece hakemleri. .  
 
Sedat
4.02.2023 17:28
Dinciler ülkeyi cehenneme çevirdi çünkü emperyalist ülkeler şunu çok iyi biliyor dincileri fonlarsan her şeyi yaptırırsın.  
 
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