ABD'den Türkiye'ye Rusya tehdidi

ABD, Türkiye'ye Rusya konusunda dikkat çeken bir uyarı geldi. Türkiye’den, Rusya’nın Ukrayna’daki savaşını daha uzun süre devam ettirmesine destek olduğunu düşündüğü bazı malların ihracatının kısıtlaması istendi.

ABD Hazine Bakanlığı yetkilileri bu hafta Türkiye’deki mevkidaşları ile bir araya gelerek, on milyonlarca dolarlık ihracat kontrollü Türk mallarının Rusya’ya ulaştığı ve bu malların Rus savunma sanayisinde kullanılarak savaşın uzamasına neden olabileceği konularında uyarıda bulundu.

Kaynaklar, ABD Hazine Bakanlığı’nın Terörizm ve Mali İstihbarat’tan Sorumlu Müsteşarı Brian Nelson’un, ABD’nin, ABD menşelilerin dahil olduğu bazı malların ihracatının artmasından duyduğu endişeyi ele almak üzere perşembe ve cuma günü Türk yetkililerle görüştüğü bilgisini aktardı.

Hükümet yetkilileri ve bankacılık sektörü temsilcileriyle biraraya gelen Nelson, yaptırım tehdidinde bulundu. Bakanlığın resmi internet sitesinde yayınlanan konuşma metnine göre, Nelson, yaptırım uygulanan Rus kurumlarıyla iş yapan Türk şirket ve bankalarına ilişkin "G7 pazarına erişimlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabilecekler" dedi.

TÜRKİYE'NİN YAPTIRIM KARARLARINA UYMASI İSTENİYOR

İsimlerinin açıklanmasını isteyen kaynaklar, birçok Türk ihracatçının, geçen yılın mart ve ekim ayları arasında Rusya’ya 300 milyon doları makine ve 80 milyon doları elektronik olmak üzere yaklaşık 800 milyon dolar değerinde mal gönderdiğini belirttiler.

Türkiye’ye ABD yaptırımlarına uyması için baskı devam ederken, Nelson, bir yıldan kısa bir süre içinde ABD Hazine Bakanlığı’ndan Türkiye’yi ziyaret eden üçüncü üst düzey yetkili oldu.

Kaynaklar, Avrupa Birliği ile ABD’den başka yetkililerin de önümüzdeki haftalarda bu konuyu görüşmek için Türkiye’yi ziyaret etmesinin beklendiğini bildirdiler.

Endişe kaynağı diğer başlıklarda yaptırım uygulanan veya ihracat kontrollerine tabi olan ve Türk limanlarına uğrayan Rus gemileri yer alıyor.

Kaynak: BloombergHT, Voatürkçe