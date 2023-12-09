Forbes 2024’te takip edilmesi gereken kadınlar listesini açıkladı. Listede Hafize Gaye Erkan da var

Forbes geçtiğimiz günlerde dünyanın en güçlü 100 kadınını açıkladı. Türkiye’den Güler Sabancı’nı yer aldığı listeye giremeyenler için Forbes ikinci bir liste yayımladı.

Forbes listede yer almasa da etkileri artmakta olan kadınları belirledi. İşte 2024'te izleyeceğimiz kadınlar:

Michele Bullock ve Hafize Gaye Erkan: Bullock ve Erkan bu yıl sırasıyla Avustralya ve Türkiye'de merkez bankası başkanlığına seçilerek engelleri aştılar.Bu görevlere gelen ilk kadınlar oldular. Ayrıca yüksek enflasyon eğilimlerinin her iki ülke üzerinde de ekonomik baskı yarattığı bir dönemde göreve geldiler.

Eski bir Goldman Sachs bankacısı olan Erkan, Türk lirasına olan tüketici ve yatırımcı güvenini yeniden tesis etmekle görevlendirilirken, Bullock da kısa süre önce Sydney'de bir grup ekonomiste Avustralya'da enflasyonun yüzde 3'ün altına düşmesinin iki yıl daha alabileceğini söyledi.

Claudia Sheinbaum ve Xóchitl Gálvez: Meksika'nın en büyük iki siyasi partisinin adayları olan Sheinbaum ve Gálvez'in Haziran 2024'te yapılacak başkanlık seçimlerinde karşı karşıya gelmelerinin ardından Meksika'nın gelecek yıl bir kadın başkanı olacağı kesinleşti. Enerji mühendisliği alanında doktora yapmış bir bilim insanı olan Sheinbaum, 2018'den 2023'e kadar Mexico City'nin belediye başkanlığını yapmış sol eğilimli bir aday.

Otomi kökenli olan ve 2000-2006 yılları arasında Meksika Ulusal Yerli Halklar Enstitüsü'nü yöneten Gálvez ise son olarak Meksika Kongresi'nde senatör olarak görev yapıyordu.

Janet Truncale: Küresel muhasebe firması EY, Truncale'nin Temmuz 2024'te küresel başkanı ve CEO'su olacağını duyurdu. Kariyerine EY'de stajyer olarak başlayan Truncale, şu anda EY Amerika Finansal Hizmetler Organizasyonu'nun bölgesel yönetici ortağı olarak 14 bin kişilik bir ekibi denetliyor. Gelecek yıl görevi devraldığında Truncale, 365 bin çalışanının sorumluluğunu üstlenecek.

Denise Dresser ve Lidiane Jones: Bumble'ın kurucusu Whitney Wolfe Herd CEO'luktan istifa edeceğini açıklayıp yerine Slack'in CEO'su Lidiane Jones'un egeçeceğini söyledi. Jones'un yerine ise Oracle'da da uzun süre çalışmış olan Salesforce yöneticisi Dresser geçecek.

Fei-Fei Li: Dr. Stanford'un İnsan Merkezli Yapay Zeka Enstitüsü'nün eş direktörü ve görüntüleri tanımak için yapay zeka sistemlerini eğitmede etkili olduğu kanıtlanmış bir veritabanı olan ImageNet'in mucidi. Kasım ayında anı kitabı yayımlandı. Kendisi dinlemeye değer bir lider.