Ünlü ekonomistlerin 500 TL'lik banknot tartışması

Türk Lirası döviz karşısında değer kaybediyor. İşte bu konuya dikkat çeken TCMB eski Başekonomisti Hakan Kara, 500 TL'lik grafikle açıklama yaptı, tedavüldeki paraların yüzde 68,9'unun 200 TL'lik banklonların oluştuğunu söyledi. Uğur Gürses ise 500 TL'lik banknot basılması gerektiğini ifade etti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ünlü ekonomistlerin 500 TL'lik banknot tartışması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2009 yılında piyasaya sürülen 200 TL ilk basıldoğunda amerikan doları karşılığı 135 dolarken, bugünkü 28,98 kurdan ancak 6,90 dolar alınabiliniyor. Rakamlar ortada.

Piyasadaki TL banknotların yaklaşık yüzde 95'i, 200 ve 100 TL'lik birimlerden oluşuyor. 25 ve 50 kuruşluk madeni paralar ise artık hükmü yok.

Türkiye’de banknot basma yetkisi, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nda. Zaman zaman yeni banknot basılacağına dair söylentiler çıksa da, bu iddialar şimdiye kadar resmi kurumlarca yalanlandı.

500 TL'lik banknot basımını ekonomistler de farklı açılardan gündeme getiriyor.

TCMB eski Başekonomisti Hakan Kara, piyasada halen en büyük banknot olan 200 TL'nin kullanımdaki payının yüzde 68,9 olduğuna dikkat çekerken, bu miktarın hala 2004 yılındaki en büyük banknot olan 20 TL'nin yüzde 84,8'lik kullanım oranınına erişmediğini aktarıyor.

Kara, dolaylı olarak 500 TL'lik banknotun basılması için henüz uygun şartların oluşmadığına dikkat çekse de ortada "Görünen köy kılavuz istemez" görüşü ortada.

Konuya ilişkin sosyal medya platformu X'ten açıklama yapan Kara, "En büyük banknot olan 200 TL'nin kullanımdaki payı % 68,9’a gelmiş. Çok yüksek ve verimsiz ama rekor değil. Para reformu yapılmadan önce 2004 yılında en büyük kupürün (20 milyonluk banknot) payı % 84,8’e ulaşmıştı" diyor.

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Ekonomist Uğur Gürses ise yaptığı paylaşımla 500 TL'lik banknotların basılması gerektiğini düşünenlerin başında geliyor. Gürses, bu konuda sosyal medya üzerinden paylaşım bulundu. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'a çağrı yaptı ve etiketledi. İşte o çağrı:

"Merkez Bankası'nca neden yeni bir tertip 200'lük basılıyor? Çünkü belli ki mevcutlar yetmiyor; emisyon yedek deposu da boşalıyor. Peki o zaman neden 500'lük basılmıyor? Çünkü siyasi polemik konusu olacağını düşünüyor olmalılar. 'Siyasi polemik olacak kaygısı' ihtiyaçların ötelenmesini mi getirmeli? @hafizegayeerkan

Bir not da Merkez Bankası'nın yaptığı hataya dair; normalde 6. tertip demeleri gerekirken 7. tertip ilanı yapmışlar. 6. Tertipte 200'lük var mıymış ki?"

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