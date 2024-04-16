Formasını taraftara satan futbolcu özür diledi

İspanya'da La Liga'dan 3. lige kadar düşen Malaga'da şaşkınlık yaratan bir olay yaşandı.

Malaga'nın oynadığı maçın ardından bir taraftar 21 yaşındaki Dani Lorenzo'dan formasını istedi.

Dani Lorenzo da formasının karşılığında 50 euro talep etti.

Taraftar 50 euro ödeyerek formayı satın aldı.

Olayın görüntüleri paylaşılınca özür dileyen genç futbolcu, "Ben milyoner değilim. Kulüp formalar için bizden para alıyor, taraftarın forma için para teklif etmesi bana normal gözüktü. Bunu yapmamalıydım. Umarım insanlar bu durumu anlar" dedi.