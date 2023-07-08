Formula 1 dünyası Hollywood yıldızı Brad Pitt'in piste çıkmasını bekliyor. Yeni filmi gerçek yarış sırasında çekilecek

Editör: Osmancan EROK

Ünlü oyuncu Brad Pitt, yeni Formula 1 filmiyle beyazperdeye dönüyor. 59 yaşındaki Oscar'lı oyuncu, film çekimleri için Britanya Grand Prix yarışlarına katılacak.

Yarışların yapılacağı Silverstone pistinde yerini alan Pitt, Joseph Kosinski'nin yönetmen koltuğunda oturduğu film çekimlerini bu hafta sonu gerçekleştirecek.

Pitt, filmde 30 yıl aradan sonra piste dönen Sonny Hayes adındaki Formula 1 pilotunu canlandıracak. Pitt'in gerçek Formula 1 aracını süreceği belirtildi.

Oyuncunun karakterine özel bir garaj bile hazırlandı. Pitt, Lewis Hamilton'ın Mercedes ekibi tarafından modifiye edilen bir araç ile Silverstone pistinde yalnız başına olacak.

CGI (computer generated imagery) desteğiyle oyuncu sanki bu sezon pistte yarışmış gibi gösterilecek.