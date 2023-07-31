Brad Pitt Formula 1 filminin çekimlerini durdurdu. Nedenini öğrenenler ''helal olsun'' dedi

Hollywood'da şu sıralar hem senaristler hem de oyuncular grev yapıyor. Maaş ve yapay zekaya karşı iş güvencesi konusunda yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalması üzerine başlayan grev nedeniyle birçok filmin çekimleri ve vizyon tarihleri ertelendi.

Ünlü oyuncu Brad Pitt'in Formula 1 pilotunu canlandırdığı "Apex" filmi de grevden etkilendi.

Sonny Hayes adlı pilotu canlandıran 59 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz haftalarda Britanya Grand Prix yarışlarında Silverstone pistinde filmin çekimlerini gerçekleştirmişti.

OYUNCULARA DESTEK VERDİ

Film çekimlerinin Hollywood'daki grev nedeniyle durdurulduğu belirtildi.

Brad Pitt'in greve katılan meslektaşlarına destek verdiği ve çekimlere ara verme kararı aldığı biliniyor. Çekimlerin ne zaman devam edeceğine dair bilgi verilmedi.

Pitt, filmde APXGP adlı Formula 1 takımının genç sürücüsünü (Damson Idris) yetiştirme görevini üstleniyor.

Pitt, filmde 30 yıl aradan sonra piste dönen Sonny Hayes adındaki Formula 1 pilotunu canlandıracak.