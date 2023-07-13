Brad Pitt Angelina Jolie’yi 'soymakla' suçlanıyor

Holywood yıldızları Angelina Jolie ile Brad Pitt'in Miraval Şatosu yüzünden girdikleri hukuk savaşı devam ediyor.

Jolie, daha önce Pitt'in Miraval Şatosu şaraphanesinin kontrolünü ele geçirmeye çalıştığını ve kendisine 'sus payı' verdiğini öne sürerek Pitt’e milyonlarca dolarlık dava açmıştı.

Pitt ise Jolie’nin kendisine 'zarar vermek' için kendi hisselerini Rus bir iş adamı olan Yuri Shefler'e sattığını öne sürmüş ve bu satıştan haberi olmadığını dile getirerek, ünlü isme karşı dava açmıştı.

350 MİLYON DOLAR TALEP ETTİ

Uzun süredir devam eden dava ile ilgili yeni belgeleri Page Six ortaya çıkardı. Belgelerde Pitt'in eski eşini 'soymakla' ve yağmalamakla' suçlandığı ortaya çıktı. Jolie'nin eski yatırım şirketi Nouvel'in, bu sebeple aktörden zararların giderilmesi için 350 milyon dolar talep ettiği görüldü.

"ŞİRKETİN VARLIKLARINI İSRAF ETTİ"

Belgelerde, Pitt'in 1 milyon dolardan fazla parayı renovasyona harcadığına dikkat çekiliyor. Avukatlar, bu gereksiz harcamaların, Jolie'nin kendi hissesini Rus bir iş adamına satmasının ardından daha da arttığını iddia ediyor:

Brad Pitt, bir merdiveni dört kez yeniden inşa ederek ve bir kayıt stüdyosunu restore etmek için milyonlar harcayarak şirketin varlıklarını israf etti.

"ONU KOVMAYA KARARLI"

Ayrıca Page Six'in özel kaynaklarına göre Brad Pitt, Yuri Shefler'i Miraval'dan 'kovmaya' kararlı. Kaynaklar, aktörün eski eşinin hisselerini satmasını 'kinci' bir hareket olarak gördüğünü, çünkü Rus iş adamının daha önce Jolie'ye hisseleri için bir teklifte bulunduğunu; ancak aktrisin bunu reddettiğini söyledi.

Kaynakların anlattıklarına göre; Shefler, Pitt ile 'göstermelik' bir ortaklık sürdürmek istiyor. Çünkü amacı Pitt'in dünyaca ünlü bir oyuncu olmasından faydalanmak ve onu markanın yüzü olarak elinde tutmak.

BİRLİKTE SATIN ALDILAR

Birlikteliklerinin mutluluk içinde sürdüğü bir dönemde Angelina Jolie ve Brad Pitt, Fransa'da Miraval Şatosu'nu satın almış ve sonra da burada alkollü içki işine girmişlerdi.

