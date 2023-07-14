Ünlü oyuncular grev kapsamında Oppenheimer galasından erken ayrıldı

Oyuncular Sendikası’nın (SAG) da katılımı ile Hollywood’da son 40 yılın en büyük grevi başladı.

Ünlü oyuncular grev kapsamında Oppenheimer galasından erken ayrıldı

Sendika, Netflix, Amazon gibi izleme platformlarından elde edilen kazancın adaletli dağıtımını talep ediyor.

Daha iyi çalışma şartlarının yanında, “varoluşsal" bir tehdit olduğunu söyledikleri yapay zekanın yapımlarda kullanılmasına kısıtlamalar getirilmesi de talep ediliyor.

Grev kararının hayata geçirilmesi ile 160 bin performans sanatçısı iş bırakacak.

Greve yıldız isimler de destek veriyor.

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Merakla beklenen Oppenheimer filminin galası sırasında grevin başlaması nedeniyle oyuncular Cillian Murphy ve Emily Blunt’ın geceden erken ayrıldığı kaydedildi.

Filmin yönetmeni Christopher Nolan, ünlü oyuncuların "grev pankartlarını hazırlamak' için ayrıldığını söyledi.

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Bu geceden itibaren Netflix, Paramount, Warner Bros ve Disney gibi dev şirketlerin merkezleri önünde grev gözcülüğü yapılmaya başlanacak.

Bazı önemli yapımların da grevden etkilenmesi bekleniyor.

Bunlar arasında Hayalet Avcıları, Aslan Kral ve Avatar gibi dev yapımların devam filmleri bulunuyor.

1980 yılında son grevin sektöre maliyeti bugünkü değerlerle 370 milyon dolara yaklaşmıştı.

"GERÇEKÇİ DEĞİL"

Oyuncular Sendikası SAG’ın başkanı Fran Drescher, “Bizim başımıza gelen aslında tüm istihdam alanlarında yaşanıyor.” dedi.

Drescher, işverenlerin açgözlülüğü öncelik yaparak, ‘makinenin işlemesini sağlayan gerçek katılımcıları unuttuğunu’ savundu.

Disney’in patronu Bob Iger ise grevin zamanlamasının daha kötü olamayacağını söyledi ve sektörün pandeminin etkilerini hala atlatmaya çalıştığını savundu.

CNBCE televizyonuna konuşan Iger, sendikaların gerçekçi olmadığını öne sürdü.

Amerikan Yazarlar Sendikası (WGA) üyeleri de Disney, Netflix, Amazon ve Apple için program yapan stüdyoları temsil eden Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği (AMPTP) ile ücret artışı konusunda anlaşmaya varamayınca 2 Mayıs'ta greve gitmişti.

1960 yılından bu yana hem yazarları hem de oyuncuları temsil eden sendikalar ilk kez aynı anda greve gidiyor.

Margot Robbie, Meryl Streep ve Dwayne "the Rock" Johnson gibi çok sayıda Holywood ünlüsü greve destek veriyor.

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