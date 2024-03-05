Formula 1 efsanesi Gerhard Berger'in çalınan Ferrari’si 28 yıl sonra bulundu

Kaynak: T24
Formula 1 efsanesi Gerhard Berger'in çalınan Ferrari’si 28 yıl sonra bulundu
İngiltere'de polis, Formula 1'in efsanevi isimlerinden Gerhard Berger'in 1995 yılındaki San Marino Grand Prix'sinde çalınan Ferrari marka arabasının 28 yıl sonra bulunduğunu açıkladı.

Formula 1 efsanesi Gerhard Berger'in San Marino Grand Prix'inde çalınan Ferrari'si 28 yıl sonra bulundu.

Nisan 1995'te Berger'in Grand Prix'de yarışmaya hazırlandığı sırada tahmini değeri 350 bin sterlin olan Testarossa F512M’i çalındı.

F1 pilotu Gerhard Berger'in 1995'te çalınan Ferrari'si bulundu

Olayı fark eden Berger, bir arkadaşının VW Golf'ünü aldı ancak hırsızların elindeki süper otomobiline yetişemedi.

Metropolitan Polisi, Berger'in Ferrari'sinin 28 yıldan uzun bir süre sonra bulunduğunu açıkladı.

F1 pilotu Gerhard Berger'in 1995'te çalınan Ferrari'si bulundu - Resim : 1

Ocak ayında ABD'li bir alıcı tarafından Britanya'daki bir komisyoncu aracılığıyla satın alınan bir otomobilin kontrollerine ilişkin rapor Ferrari'den Metropolitan Polisi’ne iletildi.

Aracın çalıntı olduğu ortaya çıkınca polisler, aracın Berger'e ait olduğunu tespit etme amacıyla dünya çapında araştırma başlattı.

Polis, çalındıktan kısa bir süre sonra Japonya'ya gönderilen Ferrari'nin Britanya dışına satışını durdurmak için araca el koydu.

F1 pilotu Gerhard Berger'in 1995'te çalınan Ferrari'si bulundu - Resim : 2

Soruşturmayı yürüten polis memuru Mike Pilbeam, "Çalıntı Ferrari 28 yıldan uzun bir süredir kayıptı ve biz sadece dört gün içinde izini bulmayı başardık" dedi.

Hırsızlıkla ya da araç satışıyla ilgili henüz tutuklanan olmadı.

GERHARD BERGER HAKKINDA

Avusturyalı Formula 1 pilotu Gerhard Berger, 1984-1997 yılları arasında Ferrari, McLaren ve Benetton gibi takımların koltuğuna oturdu yapmıştı.

48 kere piste çıkan Berger’in kariyerinde üçüncü olarak bitirdiği iki sezon yer alıyor.

Berger, 1994'te Imola Grand Prix'sinde hayatını kaybeden Ayton Senna ile de takım arkadaşı olarak McLaren'de yer almıştı.

Berger, 1996 yılında Michael Schumacher'in Ferrari'ye katılması ile takımdan ayrılmıştı.

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