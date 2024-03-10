On sekiz yaşındaki Ferrari pilotu kararını verdi

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On sekiz yaşındaki Ferrari pilotu kararını verdi
Suudi Arabistan Grand Prix'inde yıldızı parlayan Oliver Bearman'ın yeni adresi belli oluyor.

Suudi Arabistan Grand Prix'inde Ferrari'nin İspanyol sürücüsü Carlos Sainz apandisit sorunu yüzünden 1. günün sonunda ameliyat olmuştu.

Ferrari koltuğuna 3. antrenman seansında geçen Oliver Bearman, sıralama turları ve yarışta sergilediği performansla hem seyircilerin hem de Lewis Hamilton ve Charles Leclerc'in beğenisini kazanmıştı.

Ferrari koltuklarının gelecek sezon dolu olması nedeniyle 18 yaşındaki genç İngiliz'in sezon bitiminde sözleşmesi bitecek Kevin Magnussen'in yerine Haas'a geçmesi öngörülüyor.

HAMILTON DETAYI

Yarış bittikten sonra Lewis Hamilton pit yolunda Oliver Bearman'ı durdurup onunla konuşmuştu. O anları anlatan Bearman şunları söyledi:

Beni adeta arabadan zorla çıkardı. Araçtan inmekte çok güçlük çekiyordum. Çok fiziksel bir yarıştı. Böyle bir yarışta sezonun en az keskin virajlı pistlerinden birinde ve en çok G kuvvetine maruz kaldığımız pistlerden birindeydim. Neredeyse 50 sıralama turu yapmıştım ki bu çok etkileyiciydi.

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