Formula 1'de takım kavgası. Perez ile Verstappen arasında neler yaşandığı ortaya çıktı

Editör: Fatma Demirkaya

Yarışa pole pozisyonunda başlayan Hollandalı sürücü, bitiş çizgisini de ilk sırada geçerek üst üste 5, sezonun 7, kariyerinin ise 42. galibiyetini elde etti.

Kusursuz bir hafta sonu geçiren Verstappen, sprint yarışının başında takım arkadaşı Perez'le neredeyse temas ediyordu.

İkili ilk virajın ardından yan yana geldi ve Perez, Verstappen'i çimlere doğru itti. Bunun üzerine Verstappen de ikinci virajda takım arkadaşına karşı sert davrandı.

Helmut Marko, Sky Almanya'ya verdiği röportajda, Perez'in Verstappen'den özür dilediğini söyledi.

Marko şöyle konuştu:

Mükemmel bir hafta sonuydu.

Hem sprint hem de ana yarışta iki pole pozisyonu ve iki galibiyet aldık.

Perez 15. sıradan üçüncülüğe yükselmeyi başardı, Max de zafere ulaşıp en hızlı turu attı, böylece gece rahat uyudu!

Eğer pit stop yapmazsak daha az risk alacağımızı biliyorduk ama o kadar büyük bir avantajı vardı ki çok fazla risk almamıza gerek kalmadı.

Sergio da harikaydı. Güzel geçişler yaptı, kendine güvenini yeniden kazandı ve şampiyonada Alonso ile farkı açtı.

Sprint yarışında Max'i görmedi fakat ondan özür diledi, artık bir sorun yok.