Efsane hakem Collina'nın lüle lüle saçlı fotoğrafı ortaya çıktı

Aktif hakemlik yaptığı dönemde futbolcular ve teknik direktörlerin büyük saygısını kazanan İtalyan hakem Pierluigi Collina tarzıyla da dikkatleri üzerine çekiyordu.



Saha içinde saçsız ve sert mizacıyla bilinen Collina'nın yıllar öncesine ait bir fotoğrafı büyük ilgi gördü.

SAÇLI HALİ GÜNDEM OLDU

FIFA Hakemler Komitesi'nde başkanlık görevini yapan Pierluigi Collina'nın 1991 yılında Serie A'daki ilk maçına çıkmadan önce çekildiği iddia edilen fotoğrafında saçlı olduğu görülüyor.

Eski hakemin saçlı halini ilk kez gören futbolseverler fotoğrafa büyük ilgi gösterdi.

ERKEN YAŞTA SAÇLARINI KAYBETTİ

Collina, yaşadığı hastalık nedeniyle saçlarını erken yaşta kaybetti.

Efsane hakem, bu hastalığın kendisi için bir hediye olduğunu ve bu tarzıyla hafızalara kazındığını belirtmişti.

İşte Collina'nın saçlı hali;