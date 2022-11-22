Katar'da hakemlere verilen talimat ortaya çıktı

Katar'da yapılan 2022 Dünya Kupası'nda ilk iki günde oynanan 4 müsabakada maçlara toplam 64 dakika uzatma süresi eklendi. Karşılaşmaların fazla uzaması merak konusu olurken, FIFA'nın hakemlere verdiği talimatlar ortaya çıktı.

2022 Katar Dünya Kupası'ndaki duraklama dakikaları dikkat çekiyor. Organizasyon başından bu yana 90 dakikalık maçların birçoğu 100 dakikanın üzerine çıkmış durumda.

Opta istastiklerine göre, Arjantin'in Suudi Arabistan'a 2-1'lik şok edici mağlubiyetinin sonuna 8 dakika eklenirken mücadele yaklaşık 14 dakika sürdü. Bu süreç Dünya Kupası'nda tek bir yarıda en uzun beş duraklama süresinden biri oldu.

İngiltere - İran maçında ise ilk yarıda 15, ikinci yarıda ise 14 dakika duraklama bölümü oynandı.

NTV Spor'un haberine göre, FIFA hakemler komitesi başkanı Pierluigi Collina, turnuva öncesinde yaptığı açıklamada, "Amaç, Dünya Kupası'nı izleyenlere daha fazla şov sunmak." dedi. Collina, hakemlere yönelik direktifin yeni bir şey olmadığını ifade etti.

Hollandalı efsane Marco van Basten 2017'de, futbol dünyasında basketbolda olduğu gibi oyun saatine geçilmesini önermişti.

İstatistiksel analize göre, Brezilya'da düzenlenen 2014 Dünya Kupası'nda top yaklaşık 60 dakika oyunda kalırken, Rusya'daki 2018 turnuvasında ise bu süre 52 ila 58 dakika arasındaydı.

Uzun süreli gol kutlamaları FIFA'nın radarına takıldı. Collina Katar'daki maç yetkililerine verdiği FIFA talimatları hakkında "Gol sevinçleri bir, bir buçuk dakika sürebilir. Sadece gol sevinci için üç, dört, beş dakika kaybedilebilir ve bu dikkate alınmalı. Bu sonunda telafi edilmelidir." dedi.

Sakatlıklar, oyuncu değişiklikleri ve gol sevinci bu sürece etken oldu ancak hakemlerin artık ek süre konusunda FIFA yönergelerini uyguladığı görülüyor. Amaç, zaman kaybını azaltmak ve topun daha uzun süre oyunda kalmasına izin vermek olarak öne çıkıyor.









