Fotoğraf sanatçısı Manuel Çıtak hayatını kaybetti

Fotoğraf sanatçısı Manuel Çıtak geçirdiği kalp krizi sonucu 61 yaşında hayatını kaybetti.

Fotoğraf sanatçısı Manuel Çıtak hayatını kaybetti

Kalp krizi geçiren 61 yaşındaki fotoğraf sanatçısı Manuel Çıtak hayatını kaybetti. Çıtak için 11 Ekim’de Feriköy Kilisesi’nde cenaze töreni gerçekleştirilecek.

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Yazar Şebnem İşigüzel ile evli olan Çıtak, iki de çocuk babasıydı.

MANUEL ÇITAK KİMDİR?

1962'de Malatya’da dünyaya gelen Manuel Çıtak, eğitimini İstanbul Saint Michel Lisesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Grafik Bölümü’nde tamamladı.

Üniversite yıllarında çıktığı Türkiye seyahatlerinde başladığı fotoğraf çekimlerinde ağırlıklı olarak insan ve portre çalıştı. Kent yaşamı, portre ve çevre gibi konularda siyah-beyaz fotoğrafı ustalıkla kullandı. Türkiye’deki birçok basın kuruluşunda bağımsız olarak foto röportaj çalışmaları yapan Çıtak’ın fotoğrafları yurt içi ve yurt dışında çeşitli dergi, gazete ve kitap projelerinde yayınlandı ve birçok sergide yer aldı.

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Çıtak 1994'te Madenciler ve 1996'da Kilyos panoromaları gibi belgesel fotoğraf çalışmaları yaptı. Çıtak'ın çalışmaları ilk kişisel sergisi olan "islomania"da sanatseverlerle buluşmuştu.

Çıtak Medyascope’un kurucularındandı.

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