Fotoğraftaki bebeğin ünü artık sınırları aştı. Annesi doğum gününde paylaştı

Oyunculuk kariyerini İtalya'da sürdüren Can Yaman, şu sıralar "Viola" adlı dizinin ikinci sezon çekimlerini sürdürüyor.
8 Kasım 1989 doğumlu olan ünlü oyuncunun 34 yaşına girişini annesi Güldem Yaman Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafla kutladı
Oğlunun bebeklik fotoğrafını paylaşan anne Güldem Yaman, "Hayatıma can katan evlat... Güzel kalplim... Kıymetlim... Sevgiyle, neşeyle dolu geçsin hayatın... İyi ki doğdun, iyikim!" mesajını yazdı.
Anne oğulun nostaljik fotoğrafına binlerce beğeni yağarken, pek çok kişi ünlü oyuncu için doğum günü mesajı yazdı.
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