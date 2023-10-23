Can Yaman’dan açıklama geldi. Hayranının telefonunu fırlatmıştı

Türkiye'de yer aldığı yapımlarla adını duyurduktan sonra kariyerine İtalya'da devam etme kararı alan Can Yaman, Sicilya'da hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşmıştı.

KAMERALARA DA YANSIMIŞTI

Bir otomobilin içinde olan ünlü oyuncu, kendisini görüntüleyen bir hayranının telefonunu alıp fırlatmıştı. O anlar başka biri tarafından videoya alınmıştı. Can Yaman'ın bu hareketi sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.

"SİZE ORADAN NE OLUYOR?"

Can Yaman görüntüler gündem olunca sert ifadeler kullanarak bir açıklama yaptı; "Benim hayranlarımla aram çok iyi, hatta o kadar iyi ki o bile zamanında rahatsız etti sizi, problem hayranım olmayan hayran adı altında tacizci terbiyesizlerle" diyerek hayranlarıyla olan bir görüntüsünü paylaşan Yaman şunları yazdı:

"Biliyorum seviyorsunuz öncesini bilip bilmeden ahkam kesmeyi, skandal gibi görünen bir şey olsa da ağzımıza geleni söylesek diye pusuda beklemeyi…Burada aylardır yaptığım yüzlerce hayır işinden, güzelliklerden haberi bile olmayan tipler gelmiş oradan beni eleştiriyor, buradakileri bile rahatsız etmedi bu konu herkes beni savundu da size oradan ne oluyor, yetmedi mi oradaki mevzularla magazinler de bana kadar uzanıyorsunuz?"

“GÖRÜŞMEMEK ÜZERE”

"Kendi dertlerinizle ilgilenin bir de beni kendinize dert etmeyin, beni tanımadıktan veya yanlış tanıdıktan sonra ne sevin ne de takip edin. Benle ilgili bir duygunuz olmasına gerek de yok. İşinize bakın. Türkçe paylaşım yapmıyor diye de eleştiriliyordum, alın yaptım. Görüşmemek üzere."