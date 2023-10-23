Can Yaman’dan açıklama geldi. Hayranının telefonunu fırlatmıştı

Oyunculuk kariyerine İtalya'da devam eden Can Yaman, araç içerisindeyken kendisini kaydeden bir kişinin cep telefonunu elinden alarak fırlatmıştı. O anlara tepki yağınca Yaman'dan sert bir açıklama geldi.

Can Yaman’dan açıklama geldi. Hayranının telefonunu fırlatmıştı

Türkiye'de yer aldığı yapımlarla adını duyurduktan sonra kariyerine İtalya'da devam etme kararı alan Can Yaman, Sicilya'da hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşmıştı.

65360ff186b2440bd4eab020.jpg

KAMERALARA DA YANSIMIŞTI

Bir otomobilin içinde olan ünlü oyuncu, kendisini görüntüleyen bir hayranının telefonunu alıp fırlatmıştı. O anlar başka biri tarafından videoya alınmıştı. Can Yaman'ın bu hareketi sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.

"SİZE ORADAN NE OLUYOR?"

Can Yaman görüntüler gündem olunca sert ifadeler kullanarak bir açıklama yaptı; "Benim hayranlarımla aram çok iyi, hatta o kadar iyi ki o bile zamanında rahatsız etti sizi, problem hayranım olmayan hayran adı altında tacizci terbiyesizlerle" diyerek hayranlarıyla olan bir görüntüsünü paylaşan Yaman şunları yazdı:

65360fa786b2440bd4eab01a.jpg

"Biliyorum seviyorsunuz öncesini bilip bilmeden ahkam kesmeyi, skandal gibi görünen bir şey olsa da ağzımıza geleni söylesek diye pusuda beklemeyi…Burada aylardır yaptığım yüzlerce hayır işinden, güzelliklerden haberi bile olmayan tipler gelmiş oradan beni eleştiriyor, buradakileri bile rahatsız etmedi bu konu herkes beni savundu da size oradan ne oluyor, yetmedi mi oradaki mevzularla magazinler de bana kadar uzanıyorsunuz?"

mv5bmtuzmtk3mjitogy3ni00yjdmltllngytmwjly2fkyjjlnzi5xkeyxkfqcgdeqxvyndg4mjkzndk-v1.jpg

“GÖRÜŞMEMEK ÜZERE”

"Kendi dertlerinizle ilgilenin bir de beni kendinize dert etmeyin, beni tanımadıktan veya yanlış tanıdıktan sonra ne sevin ne de takip edin. Benle ilgili bir duygunuz olmasına gerek de yok. İşinize bakın. Türkçe paylaşım yapmıyor diye de eleştiriliyordum, alın yaptım. Görüşmemek üzere."

İlgili Haberler
Can Yaman annesi ve babasını paylaştı. Binlerce beğeni aldı
Can Yaman'ın acı günü. Acil olarak İstanbul'a döndü
Oyuncu ve model Can Yaman meslektaşlarını fena solladı. Yeni yaptığı anlaşma dudak uçuklatıyor
Can Yaman'ın son haline yorum yağdı. O detay çok konuşuldu
Öne Çıkanlar
Cumhuriyet düşmanlarına karşı göğsümüzü siper edeceğiz
Cumhuriyet düşmanlarına karşı göğsümüzü siper edeceğiz
Ekonomist Atilla Yeşilada altın yatırımcısını uyardı. Hürmüz Boğazı’nı işaret etti
Ekonomist Atilla Yeşilada altın yatırımcısını uyardı. Hürmüz Boğazı’nı işaret etti
Emekli maaşları için SGK harekete geçti. Bazıları iptal edilecek
Emekli maaşları için SGK harekete geçti. Bazıları iptal edilecek
MasterChef All Star 126. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
MasterChef All Star 126. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
Atatürk’ün 29 Ekim sırrı…
Atatürk’ün 29 Ekim sırrı…
Dostun için ne kadar ileri gidebilirsin?
Dostun için ne kadar ileri gidebilirsin?
Son Haberler
Banka şubesinde bekleme dönemi kapanıyor Ekonomi
Banka şubesinde bekleme dönemi kapanıyor
Ahı tutmak deyiminin anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Ahı tutmak deyiminin anlamı nedir?
Yargıtay'dan boşanan çiftler için emsal karar. Tapusu olanlar dikkat Ekonomi
Yargıtay'dan boşanan çiftler için emsal karar. Tapusu olanlar dikkat
Joe Biden Netanyahu ile görüştü. Gazze’ye yardım... Dünya
Joe Biden Netanyahu ile görüştü. Gazze’ye yardım...
1 milyon 559 bin TL'den 150 adet Jeep Avenger 15 dakikada satıldı OTOMOTİV
1 milyon 559 bin TL'den 150 adet Jeep Avenger 15 dakikada satıldı
Çin Orta Doğu'da artan gerilimden endişeli Dünya
Çin Orta Doğu'da artan gerilimden endişeli
Mobilya fabrikasında yangın Gündem
Mobilya fabrikasında yangın