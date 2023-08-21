Can Yaman annesi ve babasını paylaştı. Binlerce beğeni aldı

Oyunculuk kariyerine İtalya’da devam eden ünlü oyuncu Can Yaman, sosyal medya hesabından annesi Güldem ve babası Güven Yaman ile olan pozunu paylaştı. Yaman’ın babasına olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

Can Yaman annesi ve babasını paylaştı. Binlerce beğeni aldı

Türkiye’de Bay Yanlış, Erkenci Kuş, İnadına Aşk ve Dolunay dizileriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Can Yaman, geçtiğimiz yıllarda ülkeden ayrılarak İtalya’ya taşınmıştı. Kariyerine bu ülkede devam eden ünlü oyuncu şimdilerde “Viola Come Il Mare” dizisinin çekimlerine hazırlanıyordu.

Dedesi Reşat Yaman’ın hayatını kaybetmesi sonrası İstanbul’a gelen ünlü oyuncu cenaze törenine katılmıştı.

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AİLESİYLE POZUNU PAYLAŞTI

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Can Yaman, Instagram hesabından annesi Güldem ve babası Güven Yaman ile olan pozunu paylaştı. Yaman paylaşımında, “Her şeye rağmen güler yüzlü bir aile bulabilmek çok kıymetli” ifadelerini kullandı.

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BABASINA ÇOK BENZİYOR

Öte yandan Yaman’ın babasıyla olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı. Ünlü oyuncunun paylaşımını 100 binden fazla beğeni geldi.

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