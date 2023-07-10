Oyuncu ve model Can Yaman meslektaşlarını fena solladı. Yeni yaptığı anlaşma dudak uçuklatıyor

İtalya’da kariyerini sürdüren oyuncu Can Yaman, “Viola come il mare” dizisinin yeni sezonu için anlaşmaya vardı. Yaman’ın bölüm başına 200 bin euro (5.7 milyon TL) kazanacak.

Oyuncu ve model Can Yaman meslektaşlarını fena solladı. Yeni yaptığı anlaşma dudak uçuklatıyor

Editör: Özlem KIRAL

Türkiye’de Erkenci Kuş, Bay Yanlış ve İnadına Aşk isimli dizilerlerdeki performansıyla dikkat çeken oyuncu Can Yaman, İtalya’da oyunculuk kariyerine devam etme kararı almıştı.

untitled-1-zdgp-cover.webp

Geniş bir hayran kitlesi bulunan Yaman, İtalya’da Mediaset’in en çok izlenen kanalı Canale 5’te yayınlanan “Viola come il mare” dizisindeki performansıyla beğeni kazanmıştı.

screenshot-5-gzin.webp

KAZANACAĞI ÜCRET BELLİ OLDU

Can Yaman çekimleri temmuz ortasında başlaması beklenen dizinin ikinci sezonu için anlaşmaya vardı. Yaman, 10Haber'in iddiasına göre; diziden bölüm başı 200 bin euro (5.7 milyon TL) alacak.

EN POPÜLER OYUNCULAR ARASINDA YER ALIYOR

Sinema veri tabanı IMDb’nin düzenli olarak güncellediği IMDb Starmetre’de “en popüler 14 oyuncu” listesinde Can Yaman, 2. sırada yer alıyor.

İlgili Haberler
Can Yaman’ın hayranından ilginç istek! “Bu kadar da olmaz” dedirtti
Can Yaman'ı İtalya'da polis ordusu korudu
İtalyan sunucu Diletta Leotta hamile olduğunu duyurdu. Can Yaman'la büyük aşk yaşamıştı
Can Yaman Türkiye için İtalya'da yardım kampanyası başlattı. Gönülleri fethetti
İtalya Can Yaman'ı konuşuyor! 150 bin Euro cebinden verdi 
Öne Çıkanlar
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
AKP’nin yeni planı deşifre oldu: “Minareye kılıf hazırlığı”
AKP’nin yeni planı deşifre oldu: “Minareye kılıf hazırlığı”
'Çocuğuma bir şey alamıyorum' diyen AKP'li kadın sokak röportajında bakın kimi suçladı
'Çocuğuma bir şey alamıyorum' diyen AKP'li kadın sokak röportajında bakın kimi suçladı
Özgür Demirtaş'tan vergiler ve zam yağmurları için iktidarı kızdıracak yorum
Özgür Demirtaş'tan vergiler ve zam yağmurları için iktidarı kızdıracak yorum
Özkan Uğur kimdir? Özkan Uğur öldü mü?
Özkan Uğur kimdir? Özkan Uğur öldü mü?
Son Haberler
Makas atarak trafiği tehlikeye sokan sürücüye para cezası Güncel
Makas atarak trafiği tehlikeye sokan sürücüye para cezası
Kadir İnanır güzel haberi paylaştı Magazin
Kadir İnanır güzel haberi paylaştı
THY Yönetim Kurulu Başkanı yeni düzenlemeyi duyurdu. Kokpitte namaz kılınacak Güncel
THY Yönetim Kurulu Başkanı yeni düzenlemeyi duyurdu. Kokpitte namaz kılınacak
Eklem ağrılarını yok eden ot Sağlık
Eklem ağrılarını yok eden ot
Eda Taşpınar bikinisinin üstünü açtı yorumları kapadı Magazin
Eda Taşpınar bikinisinin üstünü açtı yorumları kapadı
Eğriçayır balının ‘TA’ değeri ne çıktı Sağlık
Eğriçayır balının ‘TA’ değeri ne çıktı
Hırsızların öğrenmenizden korktuğu 5 akılalmaz hile. Şeytanın bile aklına gelmez Yaşam
Hırsızların öğrenmenizden korktuğu 5 akılalmaz hile. Şeytanın bile aklına gelmez