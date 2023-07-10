Oyuncu ve model Can Yaman meslektaşlarını fena solladı. Yeni yaptığı anlaşma dudak uçuklatıyor

Editör: Özlem KIRAL

Türkiye’de Erkenci Kuş, Bay Yanlış ve İnadına Aşk isimli dizilerlerdeki performansıyla dikkat çeken oyuncu Can Yaman, İtalya’da oyunculuk kariyerine devam etme kararı almıştı.

Geniş bir hayran kitlesi bulunan Yaman, İtalya’da Mediaset’in en çok izlenen kanalı Canale 5’te yayınlanan “Viola come il mare” dizisindeki performansıyla beğeni kazanmıştı.

KAZANACAĞI ÜCRET BELLİ OLDU

Can Yaman çekimleri temmuz ortasında başlaması beklenen dizinin ikinci sezonu için anlaşmaya vardı. Yaman, 10Haber'in iddiasına göre; diziden bölüm başı 200 bin euro (5.7 milyon TL) alacak.

EN POPÜLER OYUNCULAR ARASINDA YER ALIYOR

Sinema veri tabanı IMDb’nin düzenli olarak güncellediği IMDb Starmetre’de “en popüler 14 oyuncu” listesinde Can Yaman, 2. sırada yer alıyor.