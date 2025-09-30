Fotoğraftaki ünlü oyuncuyu tanıdınız mı? “Japon Prensesi Şanlıurfa’mızda” notunu düştü!

Aybüke Pusat, bir süredir oyuncu Furkan Andıç ile yaşadığı ilişkiyle konuşulurken, sosyal medyada yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.

Geçtiğimiz aylarda Japonya’ya tatile giden Pusat, orada Japon geleneksel kıyafetleri ve makyajıyla kamera karşısına geçti.

Pusat, bu paylaşımına “Japon Prensesi Şanlıurfa’mızda” notunu ekledi.

AYBÜKE PUSAT KİMDİR?

22 Mayıs 1995’te Ankara’da doğan Aybüke Pusat’ın iki abisi ve bir kardeşi bulunuyor.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Bale Bölümü’nden mezun olan Pusat, Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü’nde ikinci üniversite eğitimini tamamladı.

Konservatuar eğitimi sırasında bale dersinde kalçasından sakatlanarak ameliyat olan Pusat, dans ve baleyi bırakmak zorunda kaldı. 2014’te Miss Turkey yarışmasında üçüncü oldu.

Aynı yıl ‘Kim Milyoner Olmak İster’ yarışmasına katılarak 7 bin 500 TL kazanan Pusat, Avrupa’yı gezdi.

Oyunculuk kariyerine 2014’te Medcezir dizisiyle adım attı.İkizler burcu olan Aybüke Pusat, 1.72 boyunda ve 50 kilodur.