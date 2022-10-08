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Francisco Montero'dan flaş sözler

Beşiktaş'ın genç savunmacısı Francisco Montero, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 17:54
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Francisco Montero Beşiktaş'taki geleceği hakkında konuştu

Francisco Montero'dan flaş sözler
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Beşiktaş 'ın İspanyol stoperi Francisco Javier Montero ayrılık sinyali verdi. Radyospor'da Özgür Sancar'a konuşan Montero, ''Ocak'ta iyi teklifler gelirse, menajerimle bunları konuşup, değerlendireceğim. Kendim için en iyisi ne ise onu yapacağım'' dedi. 

Atletico Madrid altyapısından yetişen Montero, İspanyol Elche takımından teklif gelip gelmediği yönündeki soruya ise, ''İlgilenen takımlar var. Daha önce söylediğim gibi benim için en iyisi ne ise onu yapacağım'' şeklinde konuştu. 

BEŞİKTAŞ KİRALIK OLARAK GÖNDERMEYE HAZIR
Montero'yu kiralık olarak göndermeye hazırlanan siyah beyazlılar, oyuncuya ve menajerine görüşmeler yapması için izin verdi.

İspanyol stopere çok sayıda teklif geldiği ve bunlar arasında bir değerlendirme yaparak seçimini gerçekleştireceği belirtildi. Son olarak Yunan ekibi AEK kendisiyle ilgilense de hem Beşiktaş hem Montero anlaşma sağlayamamıştı.

Öte yandan haberde, İspanyol savunmacının ismi yaz transfer döneminde LaLiga ekiplerinden Sevilla ile de anılmıştı.

Bu sezon şu ana kadar 45 dakika süre alan Montero'nun Beşiktaş'la olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

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