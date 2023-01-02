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Montero'nun dramı. Bebeği yaşam savaşı veriyor

Beşiktaşlı Montero'nun bir ay önce dünyaya gelen bebeğinin yaşam savaşı verdiği ortaya çıktı

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 15:40
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Montero'nun bebeği Fabio yoğun bakımda: Beşiktaş'tan flaş paylaşım

Montero'nun dramı. Bebeği yaşam savaşı veriyor
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Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Francisco Montero'nun büyük bir dram yaşadığı ortaya çıktı.

Montero'nun eşi Marta Bermudez, 3 Aralık'ta doğum yapmış, bebeğe Fabio adı verilmişti.

Ancak minik Fabio'nun rahatsızlığı nedeniyle kuvöze alındığı belirtildi.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Senin ve ailenin yanındayız, dualarımız Fabio bebek ile birlikte" ifadeleri kullanıldı.

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