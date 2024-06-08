Fransa Açık şampiyonu Iga Swiatek'in nefes kesen pozları ortaya çıktı

inalinde, 12 numaralı seribaşı İtalyan Jasmine Paolini'yi 2-0 mağlup eden 1 numaralı seribaşı Polonyalı Iga Swiatek, şampiyon oldu.

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvada, tek kadınlardaki final maçında, Swiatek ile Paolini karşı karşıya geldi.

Fransa Açık'ın 2020, 2022 ve 2023 şampiyonu Swiatek, kariyerlerinin ilk grand slam finaline çıkan Paolini'yi 1 saat 8 dakika süren karşılaşmada 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yendi.

Bu sonuçla, 23 yaşındaki Polonyalı raket, Fransa Açık'ta üst üste 3. kez, toplamda 4. kez şampiyon oldu.

Polonyalı tenisçi aynı zamanda su sporlarıyla da ilgileniyor.

Iga Swiatek, deniz sörfande de iddialı. İşte o fotoğrafları: