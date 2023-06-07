Fransa Açık'ta erken final

Şampiyonluğun iki favorisi olan Carlos Alcaraz ve Novak Djokovic yarı finalde karşı karşıya gelecekler.

Fransa Açık'ta erken final

Editör: Hamza Özalkuş

Fransa Açık tek erkeklerde ilk çeyrek final karşılaşmasında Yunan rakibi Stefanos Tsitsipas’ı 6-2, 6-1 ve 7-6 ile 3 sette geçen Carlos Alcaraz yarı finale yükseldi.

Gecenin diğer karşılaşmasında ise Novak Djokovic Rus raket Karen Khachanov’u 4-6, 7-6, 6-2, 6-4 ile 3-1'lik skorla geçerek yarı finale yükselen bir diğer isim oldu.

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Şampiyonluğu kazanma ihtimali en yüksek gösterilen iki raket yarı finalde karşılaşarak adeta bir erken final oynayacaklar. Bu ikili daha önce Madrid Açık turnuvasında yine bir yarı final müsabakasında karşı karşıya gelmiş Carlos Alcaraz, Novak Djokovic’i 6-7, 7-6, 7-5 ile 3 sette geçerek finale yükselmişti.

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