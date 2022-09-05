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Fransa'nın imamları sınır dışı edeceği iddia edildi. Listede 100'e yakın isim var

Fransa basınında yer alan bilgilere göre, Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in imamları sınır dışı etmeye hazırladığı iddia edildi.

Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 11:59
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Fransa basınında imamların sınır dışı edileceği iddia edildi

Fransa'nın imamları sınır dışı edeceği iddia edildi. Listede 100'e yakın isim var
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Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in, Danıştay'ın İmam Hassan Iquioussen'nin sınır dışı edilmesine "yeşil ışık yakmasıyla" çok sayıda imamı daha ülkeden göndermek için liste oluşturduğu öne sürüldü.

Mediapart gazetesinden Lou Syrah tarafından kaleme alınan haberde, Darmanin'in tanınmış Müslüman isimleri sınır dışı etmeye hazırlandığı iddiasına yer verildi.

Haberde ayrıca Fransız makamlarının aralarında önde gelen Müslüman temsilcilerden Ahmed Jaballah ile birçok imamın da bulunduğu çok sayıda kişinin oturumlarını yenilemediği ve bazılarının "Müslüman Kardeşler" ile iltisaklı gibi gösterilerek "Cumhuriyet düşmanı" olarak lanse edildiklerine dikkat çekildi.

Hükümet yetkililerinin yıllardır aşırı sağın kullandığı argümanları Müslüman kurum ve kişilere karşı kullanmaya başladığına işaret edilen haberde, İslamofobi ile mücadele mağdurlarının yine Müslümanlar olduğu vurgulandı.

LİSETEDE YÜZE YAKIN İSİM VAR

Haberde, Danıştay kararından birkaç gün sonra İçişleri Bakanlığı bünyesindeki birimlerin sınır dışı edilmeleri için aralarında vaizler, dernek başkanları ve temsilcilerden 100'e yakın ismin bulunduğu bir liste hazırladığı belirtilerek, Fransız Bakan'ın, "Danıştay kararı, bir kişinin, Fransa'da, doğmuş, evlenmiş, çocukları olmuş ve 58 yaşına gelmiş olsa da sınır dışı edilmesine imkan tanıyor." ifadeleri anımsatıldı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un göreve gelmesinden bu yana 72'si son yedi ayda olmak üzere toplam 734 kişinin benzer gerekçelerle sınır dışı edildiği hatırlatılan haberde, sınır dışı edilmesi kararı çıkmadan önce ülkeyi terk ettiği ortaya çıkan İmam Iquioussen'nin, gönderilme gerekçeleri arasında gösterilen "antisemitizm" ya da "kadın düşmanlığı" suçlamalarının hiçbirisinden hüküm giymediği ve ceza almadığının altı çizildi. Haberde ayrıca Darmanin'in Turcoing Belediye Başkanı olduğu seçimlerde ona yardım etmediği için Iquioussen'i özellikle ilk başta hedefe koyduğu iddia edildi.

Öte yandan Fransa'da "istenmeyen adam" ilan edilen Mısır asıllı İsviçre vatandaşı düşünür, akademisyen, yazar ve İslamolog Prof. Dr. Tarık Ramazan da sosyal medyadan "Fransa'daki durumun laboratuvarda incelenecek bir hal aldığı ve çoğunluğun sessiz kalması nedeniyle İçişleri Bakanı'nı bundan sonra kimsenin durduramayacağı" değerlendirmesinde bulundu.

ÜLKEYİ TERK ETTİĞİ HALDE YAKALANIP SINIR DIŞI EDİLMEK İSTENEN İMAM

İçişleri Bakanı Darmanin, 28 Temmuz'da Twitter'dan yaptığı açıklamada, İmam Hassan Iquioussen'in yıllardır Fransa'nın değerlerine karşı, laiklik ve kadın erkek eşitliği ilkelerine aykırı nefret söylemi sergilediğini ileri sürmüş ve Fransız topraklarından gönderileceğini ifade etmişti.

Iquioussen'in avukatı aracılığıyla başvurduğu Paris İdari Mahkemesi, Bakan Darmanin'nin imamın sınır dışı edilmesine yönelik kararını "özel ve aile hayatını orantısız şekilde ihlal ettiği" gerekçesiyle askıya almıştı. Darmanin'in yönetimindeki İçişleri Bakanlığı, mahkemenin kararına itiraz ederek Danıştaya başvuru yapmıştı. Danıştay 30 Ağustos'ta mahkemenin kararını bozarak Iquioussen'in sınır dışı edilmesine yeşil ışık yakmıştı.

Kararın ardından Fransız polisi Darmanin'in talimatıyla ivedilikle imamın evine baskın yapsa da Iquioussen'in karardan önce ülkeyi terk ettiği ortaya çıkmıştı. Fransa imamı geri getirerek sınır dışı etmek için yakalama kararı çıkarmıştı. İnsan hakları savunucuları, sabıkası olmayan ve cezası bulunmayan imamın sınır dışı kararına tepki göstermişti. Başkent Paris'te dün yüzlerce kişi imamın sınır dışı kararını protesto etmişti.

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Abbas
5.09.2022 12:52
E insanlar ülkesini karıştırmaya izin vermez, insan hakkı, oda bir noktaya kadar  
 
AKM
5.09.2022 12:36
böyle sevindirici habere bayılıyorum kesinRUANDAya burayagelirseler elçi olarak atanırlar  
 
Sedat
5.09.2022 12:20
Bize göndermesinler de bizde fazlasıyla var.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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