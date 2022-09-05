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  • Böyle güzel imamlar da var: Yellehçiler yüzünden toplum bu hale geldi. Reisimin dediği olur kendi fikri yoktur!

Böyle güzel imamlar da var: Yellehçiler yüzünden toplum bu hale geldi. Reisimin dediği olur kendi fikri yoktur!

Şanlıurfa’da imam Mehmet Emin Kutluay’ın verdiği vaaz sosyal medyada gündem oldu. İmam vaazında; “Ağamın dediği olur. Reisimin dediği olur. Kendi fikri yoktur. Yellehçilerin yüzünden toplum bu hale geldi.” dedi.

Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 17:16
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Şanlıurfalı imam Mehmet Emin Kutluay'ın vaazı sosyal medyada gündem oldu. Böyle güzel imamlar da var

Böyle güzel imamlar da var: Yellehçiler yüzünden toplum bu hale geldi. Reisimin dediği olur kendi fikri yoktur!
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Şanlıurfa’da din adamı Aziz Kutluay’ın oğlu imam Mehmet Emin Kutluay’ın ‘yalakalık’ üzerine verdiği vaaz sosyal medyada gündem oldu.

Şanlıurfalıların ‘yalakalık yapanlara’ yönelik ‘Yellehçi’ ifadesini kullandığını belirten Mehmet Emin Kutluay vaazında şunları söyledi:

“Yabancılar yalaka, Şanlıurfalılar ‘Yellehçi’ der. Urfalıların bu mana dolu kelimesi kibarca yağcı diye söylense anlamını yitirdi. Bunlara yellehçi diyeceksiniz.

Taraftar olduğu parti yanlış karar alsa da bir şey değişmez. Arkasından onu alkışlar. Oğlunu kızını işe koymak için birilerinin önünde iki büklüm olur yellehçi.

Ağamın dediği olur. Reisimin dediği olur. Kendi fikri yoktur. Yellehçilerin yüzünden toplum bu hale geldi.

Fakirin kendisi ölse cenazeye gitmez, zengine köpeklik eden ‘yellehçiler’. Fakir aradığı zaman telefonuna cevap vermez.

Zengin aradığı zaman ayağa kalkar cevap verir. ‘Yellehçi’ birilerine yaranmak için hanımını kızını bile kıskanmaz.”

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Neyzen Tevfik
5.09.2022 17:50
Herkesimden Yellehçiyi bu ülke insanı yemedi yedirdi ,içmedi içirdi, giymedi giydirdi genede doyuramadı  
 
Batandaş
5.09.2022 17:34
Helal olsun sana hocam. Tüm Ak parti vekilleri ve yandaşlara seslenmiş. Bazı cemaaatçilerde ders alsın.  
 
Yavuz
5.09.2022 17:34
Muhteşem bir ifade..sayenizde kişisel sözlüğüme yeni bir kelime ekledim..teşekkürler Yeniçağ bu haberi yakaladığınız için.  
 
TÜM YORUMLAR (10)
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