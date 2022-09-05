Böyle güzel imamlar da var: Yellehçiler yüzünden toplum bu hale geldi. Reisimin dediği olur kendi fikri yoktur!

Şanlıurfa’da din adamı Aziz Kutluay’ın oğlu imam Mehmet Emin Kutluay’ın ‘yalakalık’ üzerine verdiği vaaz sosyal medyada gündem oldu.

Şanlıurfalıların ‘yalakalık yapanlara’ yönelik ‘Yellehçi’ ifadesini kullandığını belirten Mehmet Emin Kutluay vaazında şunları söyledi:

“Yabancılar yalaka, Şanlıurfalılar ‘Yellehçi’ der. Urfalıların bu mana dolu kelimesi kibarca yağcı diye söylense anlamını yitirdi. Bunlara yellehçi diyeceksiniz.

Taraftar olduğu parti yanlış karar alsa da bir şey değişmez. Arkasından onu alkışlar. Oğlunu kızını işe koymak için birilerinin önünde iki büklüm olur yellehçi.

Ağamın dediği olur. Reisimin dediği olur. Kendi fikri yoktur. Yellehçilerin yüzünden toplum bu hale geldi.

Fakirin kendisi ölse cenazeye gitmez, zengine köpeklik eden ‘yellehçiler’. Fakir aradığı zaman telefonuna cevap vermez.

Zengin aradığı zaman ayağa kalkar cevap verir. ‘Yellehçi’ birilerine yaranmak için hanımını kızını bile kıskanmaz.”