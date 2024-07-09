Fransa Bisiklet Turu'na Philipsen damgası

111. Fransa Bisiklet Turu’nun 10. etabı, Alpecin-Deceuninck takımının Belçikalı sporcusu Jasper Philipsen’in zaferiyle sonuçlandı.

Yol bisikletinin en prestijli yarışı olarak kabul edilen organizasyon, Orleans ile Saint-Amand-Montrond arasındaki 187,3 kilometrelik etapla devam etti.

Bu etap, sprint finişine sahne oldu ve Jasper Philipsen, 4 saat 20 dakika 6 saniyede tamamlayarak birinci geldi. Biniam Girmay (Intermarche-Wanty takımı) ve Pascal Ackermann (Israil-Premier Tech) ise onun arkasında yer aldı.

BAE Emirates takımından Tadej Pogacar, genel klasmandaki liderliğini sürdürdü. Fransa Turu’nda 2 kez şampiyonluk yaşamış olan Sloven bisikletçi, en yakın takipçisiyle arasındaki 33 saniyelik farkı koruyarak turun liderliğini elinde tuttu.

Turun 11. etabı, yarın Evaux-les-Bains ile Le Lioran arasındaki 211 kilometrelik parkurda gerçekleşecek. 2024 Fransa Bisiklet Turu, 21 Temmuz Pazar günü Nice kentindeki 21. etapla son bulacak.

Genel klasmanın ilk 3 sırasındaki bisikletçiler ise şöyle:

Tadej Pogacar (BAE Emirates): 40 saat 2 dakika 48 saniye

Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep): +33 saniye

Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike): +1 dakika 15 saniye