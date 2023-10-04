Fransa Dışişleri Bakanı Ağrı Dağı'nı Ermeni toprağı gösterdi. Batı cephesinde değişen bir şey yok

Editör: Abdullah KELEŞ

Azerbaycan’ın Karabağ’daki terörle mücadele operasyonlarının ardından Ermenistan'a destek veren Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Ermenistan’ın başkenti Erivan’a resmi ziyaret gerçekleştirdi.

Colonna, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile bir araya geldi ve ortak basın toplantısı yaptı.

SKANDAL AĞRI DAĞI PAYLAŞIMI

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Colonna, Ağrı Dağı'nın bir fotoğrafını paylaştı ve "Ermenistan'a geri döndüm" ifadelerini kullandı. Colonna'nın paylaşımı tepkilere neden oldu.

Türk toprağını Ermenistan'a aitmiş gibi gösteren paylaşımdaki konum dikkatlerden kaçmadı.

Söz konusu görüşmede Colonna, ve Mirzoyan güvenlik ve savunma konularını ele aldı.

Görüşme hakkında konuşan Colonna, "Fransa, savunmasını sağlayabilmesi için askeri teçhizatın Ermenistan'a teslim edilmesine olanak sağlayacak gelecekteki sözleşmelerin imzalanması konusunda anlaşmaya vardı" dedi.

Söz konusu sözleşmeler hakkında detay vermeyen Colonna, "Çok fazla ayrıntı veremem. Biraz daha ileri gitmem gerekirse, şunu bilin ki, Ermenistan ile Fransa arasında halihazırda mutabakata varılmış ve ilerlemekte olan şeyler var" dedi.

NE OLMUŞTU?

Azerbaycan ordusu, 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatmıştı. Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler 24 saat süren operasyon sonrasında silah bırakmıştı.