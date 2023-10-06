Karabağ'da Batı'nın ikiyüzlülüğü. Azerbaycan Büyükelçisi'nden Alman televizyonunda tarihi sözler

Karabağ'da silah zoruyla kurulan ve 32 yıl süren Ermeni işgal rejimi, 28 Eylül 2023 tarihinde öğle saatlerinde imzalanan bir kararname ile son buldu. Karabağ'daki ayrılıkçı Ermenilerin kurduğu rejimin sonunu getiren imzanın atıldığı tarih, üç yıl önce başlayan savaşın yıldönümünden bir gün sonrasına denk geldi. Azerbaycan Türkiye'nin desteğiyle zafere ulaştığı 2020'deki İkinci Dağlık Karabağ Savaşı'nın ardından, 19 Eylül'de başlattığı askeri operasyonla bir günde Güney Kafkasya'nın kaderini tamamen değiştirdi.

Karabağ'ın tamamı işgalden kurtarılırken, Ermenistan tarafında özellikle Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün (CSTO) lideri Rusya'ya büyük bir öfke var. Neredeyse üç senedir Moskova ile büyük kriz yaşayan Erivan, son olarak Vladimir Putin'e tutuklama yolunu açan Uluslararası Ceza Mahkemesi üyeliğini onayladı.

'BATININ İKİ YÜZLÜLÜĞÜ'

Azerbaycan'ın Almanya Büyükelçisi Nasimi Aghayev bir Alman televizyonuna yaptığı açıklamalarda Karabağ’da yaşananları Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline benzetti. Azerbaycan'ın şu anda eleştirildiği her konuda Ukrayna'nın desteklendiğini belirten Aghayev, Azerbaycan'ın şu anda egemenliğin ve toprak bütünlüğünün yeniden sağlandığını kaydetti. Ukrayna'nın benzer bir durumda olduğunu hatırlatan Aghayev, kendilerine yöneltilen eleştiriler hakkında batının çifte standart uyguladığını ve iki yüzlü olduğunu dile getirdi.

24 Şubat 2022'de başlayan ve Rusya'nın 'Özel askeri operasyon' ismini verdiği işgalde başta ABD olmak üzere birçok batılı ülke Kiev'e ekonomik ve askeri olarak destek verdi. Rusya'dan çekilen sayısız firmanın yanı sıra Moskova uluslararası alanda yalnızlaştırıldı bu yalnızlaştırılmanın son adımı da Putin hakkında çıkan yakalama kararı oldu.

AB'DEN KRİTİK SORUYA YANIT GELMEDİ

Dün Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) zirvesinin yapıldığı İspanya'nın Granada kentinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Azerbaycan merkezli İTV televizyonu Haber Müdürü Fikret Doluhanov, Michel’e "AB, Karabağ’dan ve Ermenistan’dan göç etmek zorunda kalan 1 milyon 'Azerbaycanlı' hakkında neden 30 yıl boyunca sessiz kaldı ve şu an niye Ermenistan adına konuşuyor. AB’nin bundan sonra tarafsız bir arabulucu olabileceğini düşünüyor musunuz" sorusunu yöneltti. Michel bu soruya yanıt veremedi.

ALİYEV PAŞİNYAN İLE GÖRÜŞMEDİ

Azerbaycan lideri İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile günler öncesinden planlanan görüşmesine katılmayacağını açıkladı. Azerbaycan medyası, Bakü yönetiminin Türkiye'nin toplantıya mutlak surette katılmasında ısrarcı olduğunu, söz konusu önerinin reddedilmesi üzerine Aliyev'in İspanya'ya gitmekten vazgeçtiğini yazdı.

Azerbaycan devlet ajansı APA'ya göre ise Aliyev belirtilen beş madde nedeniyle katılmayacak;

-Azerbaycan'a önerilen "Beşli formatta" (Ermenistan-Azerbaycan-Fransa-Almanya-Avrupa Birliği) Azerbaycan karşıtı bir atmosfer oluşması

-Fransız yetkililerin (Savunma ve Dışişleri Bakanları) Ermenistan yanlısı açıklamaları

-Fransa Dışişleri Bakanı'nın Ermenistan ziyareti, askeri işbirliği, Paris'ten Erivan'a silah ve mühimmat sağlanmasına ilişkin açıklamalar

-AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in Azerbaycan'a yönelik suçlamaları