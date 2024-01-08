Fransa: İran savaşın bölgeye yayılmaması için rol oynamalı

Kaynak: Haber Merkezi
Fransa: İran savaşın bölgeye yayılmaması için rol oynamalı
Fransa Dışişleri Bakanı, İranlı mevkidaşıyla yaptığı telefon görüşmesinde savaşın bölgeye yayılmaması için İran'ın aktif rol oynaması gerektiğini söyledi.

İran'ın Kerman şehrinde yaşanan terör eylemi dolayısıyla Fransa Dışişleri Bakanı, İranlı mevkidaşını telefonla arayarak taziyelerini bildirdi.

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgeye dair fikir alışverişinde de bulundular.

Colonna bu telefon temasında, Kerman terör eylemini kınadığını belirtirken, ayrıca, bölgede gerginliğin git gide artmasından endişe duyduğunu ifade etti.

Bakan ayrıca savaşın bölgeye yayılmaması yolunda İran İslam Cumhuriyetinin etkin bir rol oynaması talebinde de bulundu.

NE OLMUŞTU?

İran'da Kasım Süleymani'nin mezarı yakınlarında terör saldırısı meydana geldi. Süleymani'nin ölüm yıldönümünde düzenlenen anma törenine düzenlenen saldırıda 103 kişi hayatını kaybederken 170 kişi yaralandı.

Saldırıyı IŞİD üstlendi.

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