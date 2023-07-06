Fransa'da bir genci öldüren polise destek için 1,6 milyon Euro toplandı, kampanya kapandı

Fransa'da 17 yaşındaki Nahel'i silahla vurarak öldüren polis memuruna destek için başlatılan bağış kampanyası, 1 milyon 600 bin euroya ulaşıldıktan sonra salı günü sona erdi.

Daha önce cumhurbaşkanı adayları Marine Le Pen ve Eric Zemmour ile çalışan Jean Messiha tarafından başlatılan kampanya, yine Messiha tarafından kapatıldı.

Ölen çocuğun annesi için toplanan bağış miktarıysa salı akşamı itibarıyla 400 bin euro civarında kaldı.

Kasten öldürme suçlamasıyla yargılanan polis memuru yararına açılan ve sol görüşlü pek çok siyasetçi tarafından ”utanç fonlaması” olarak nitelendirilen bağış kampanyası beklenmedik bir başarı elde etti.

Bağışların toplandığı GoFundMe sitesi bu kitle fonlamasını kaldırmayı reddederken, kampanyayı başlatan Messiha, çocuğun ölümünden ailesini ve adalet sistemini sorumlu tuttu.

Nahel'in ailesi ve bazı siyasetçiler, polis memuru için başlatılan kampanyaya yönelik şikayette bulundu.

Ailenin avukatı salı günü yaptığı açıklamada, "Bugün Jean Messiha ve soruşturma kapsamında bu suçlara iştirak ettiği tespit edilecek tüm kişiler hakkında organize çete dolandırıcılığı, kişisel verilerin kötüye kullanılması ve bu suçların gizlenmesi suçlamalarıyla suç duyurusunda bulunuldu." ifadelerini kullandı.

Messiha ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Nahel'in ailesi tarafından yapılan suçlamaların yasal dayanağının bulunmadığını belirterek, ”Organize çete dolandırıcılığı mı? 100 binden fazla bağışçı var. Yani biz 100 binden fazla dolandırıcıyız. Bize böyle davranılıyor. Bu suçlamanın tam değerinin takdirini size bırakıyorum.” dedi.

Euronews