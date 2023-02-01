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Fransa’da emeklilik reformu protestosuna gazlı müdahale: 30 gözaltı

Fransa’da yaklaşık 200 şehir ve kasabada düzenlenen emeklilik reformu protestolarına polis tarafından göz yaşartıcı gaz ile müdahale edilirken, 30 kişi de gözaltına alındı.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 10:14
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Fransa’da emeklilik reformu protestosunda 30 gözaltı

Fransa’da emeklilik reformu protestosuna gazlı müdahale: 30 gözaltı
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Fransa’da emeklilik yaşının kademeli olarak 62’den 64’e yükseltilmesini öngören ve tepkilere neden olan emeklilik reformu protestoları genel olarak barışçıl geçse de polis ile radikal gruplar arasında yer yer çatışmalar yaşandı. Polis, başkent Paris’te Napolyon'un mezarının bulunduğu Les Invalides’in de aralarında bulunduğu bazı bölgelerde radikal grupları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve cop kullandı. Çıkan olaylarda 30 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Fransa İçişleri Bakanlığı, ülke genelindeki protestolara 1.27 milyon kişinin katıldığını açıklarken, Genel Emek Konfederasyonu (CGT) ise, gösterilere 2,8 milyon kişinin destek verdiği ifade etti. Polis tarafından yapılan açıklamada ise, Paris'teki gösterilere, 80 bin ile 87 bin arasında kişinin katıldığı aktarıldı. Gösteriler nedeniyle ülke genelinde 11 bin polis görev yaparken, protestolara 8 büyük sendika destek verdi. Binlerce işçinin greve gitmesi nedeniyle okullar, toplu taşıma, elektrik santralleri ve petrol rafinerileri etkilendi. TotalEnergies, petrol rafinerileri ve akaryakıt depolarında işçilerin en az 4’te 3’ünün işi bıraktığını açıkladı. Enerji şirketi EDF verilerine göre, nükleer reaktörler ve termik santrallerdeki işçiler greve katıldıkça Fransa'nın elektrik arzı yaklaşık yüzde 5 veya 3,3 gigawatt (GW) azaldı.

EMEKLİ OLABİLMEK İÇİN 2027’DEN İTİBAREN 43 YIL ÇALIŞILMALI

Tartışmalı yasaya göre, Fransa’da bu yıl eylül ayından itibaren emeklilik yaşı her yıl yılda 3 ay kademeli olarak artırılacak, emeklilik yaşı 2027'de 63 yıl 3 aya, 2030’da ise 64 yıla ulaşacak. Ülkede emekli olabilmek için 2027’den itibaren 43 yıl çalışmış olmak gerekecek. Fransa'da 62 olan emeklilik yaşı, Batı Avrupa'daki diğer birçok ülkeden daha düşük. Emeklilik yaşı İspanya'da 65 ve İngiltere'de 66 olurken, İtalya ve Almanya, emeklilik yaşını 67'ye yükseltmeyi planlıyor. (İHA)

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