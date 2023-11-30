Fransa'da hükümet üyeleri Telegram WhatsApp ve Signal uygulamaları kullanmayacak

Fransa'da hükümet üyelerine, Telegram, WhatsApp ve Signal uygulamalarını kullanmamaları talimatı verildi.

KAYNAK: AA
Fransa'da hükümet üyeleri Telegram WhatsApp ve Signal uygulamaları kullanmayacak

Le Figaro'nun haberine göre, Başbakanlık Ofisinden servis edilen genelgede, hükümet temsilcilerinden Telegram, WhatsApp ve Signal gibi mesajlaşma uygulamalarını telefonlarından silmeleri istendi.

Gizli bilgiler içeren görüşmeler için "güvenliğin güçlendirilmesi" amaçlanan genelgede, hükümet üyelerinin en geç 8 Aralık'a kadar yerli Olvid mesajlaşma uygulamasını kurmaları gerektiği kaydedildi.

Genelgede, Olvid uygulamasının Ulusal Bilgi Sistemleri Güvenlik Ajansından (ANSSI) "birinci seviyede güvenlik sertifikası alan tek uygulama" olduğu belirtildi.

Olvid yazılım şirketi, 2019'da iki Fransız siber güvenlik uzmanı tarafından kurulmuştu.

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