6 Nisan 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Fransa'da içme suyunun yasaklı tarım ilacı karıştırılmış

Fransa'da içme suyunun yasaklı tarım ilacı karıştırılmış

Fransa'da içme suyunun 2020'den beri kullanımı yasak tarım ilacıyla kontamine (bulaşma) olduğu belirlendi.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 17:05
Takip Et

Fransa'da içme suyuna yasaklı tarım ilacı karıştırıldığı ortaya çıktı

Fransa'da içme suyunun yasaklı tarım ilacı karıştırılmış
+
Aa
-

Tarım Bakanlığı Ulusal Sağlık Güvenliği Dairesinin (ANSES) yayımladığı rapora göre, Fransa genelinde içme suyu şebekelerinde alınan iki örnekten en az birinde önemli oranda klorotalonil kalıntılarına rastlandı.

Zirai kimya şirketi Syngenta tarafından pazarlanan ve tarımda kullanılan ilaç, 2020'den beri Fransa'da yasaklı olmasına rağmen yapılan araştırmalarda içme suyu şebekesinde önemli oranda tespit edildi.

Ülkede her 3 yılda bir şebeke suyunda düzenli kontroller yapan ANSES, son kontrollerde 157'den fazla pestisite rastladı. Ayrıca analizlerde ülkenin şebeke sularında Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma 57 çeşit patlayıcı kalıntısının olduğu ortaya çıktı.

Fransa'daki ilgili kurum söz konusu bakteri ve numunelerin, insan sağlığı üzerinde kısa vadede olmasa da uzun vadede olumsuz etki bırakabileceği şüphesiyle içme sularının dikkatli şekilde tüketilmesini önerdi. (AA)

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ankara kulisleri bu anketle çalkalanıyor. Seçim ikinci tura kalırsa kazanan fark atıyor
1
﻿Ankara kulisleri bu anketle çalkalanıyor. Seçim ikinci tura kalırsa kazanan fark atıyor
﻿Ankara kulisleri bu anketle çalkalanıyor. Seçim ikinci tura kalırsa kazanan fark atıyor
﻿Pişmanlıkla dolu itiraf ‘Kendim adına çok pişmanım, çocuklarımın veremediği oy adına pişmanım’
2
﻿Pişmanlıkla dolu itiraf ‘Kendim adına çok pişmanım, çocuklarımın veremediği oy adına pişmanım’
﻿Pişmanlıkla dolu itiraf ‘Kendim adına çok pişmanım, çocuklarımın veremediği oy adına pişmanım’
﻿Kuzey Kore'yle ilgili hiç bilmedikleriniz. 'Güneşin oğlu'nun ülkesine gittiğinizde şok olacaksınız
3
﻿Kuzey Kore'yle ilgili hiç bilmedikleriniz. 'Güneşin oğlu'nun ülkesine gittiğinizde şok olacaksınız
﻿Kuzey Kore'yle ilgili hiç bilmedikleriniz. 'Güneşin oğlu'nun ülkesine gittiğinizde şok olacaksınız
﻿Konsere gelenleri gösterip muhalefete laf attı: Tamam tamam yetiştin belediyeler sana konser verecek
4
﻿Konsere gelenleri gösterip muhalefete laf attı: Tamam tamam yetiştin belediyeler sana konser verecek
﻿Konsere gelenleri gösterip muhalefete laf attı: Tamam tamam yetiştin belediyeler sana konser verecek
﻿Sağanak yağış bu illeri vuracak. Meteoroloji 'tedbirinizi alın' diye uyardı
5
﻿Sağanak yağış bu illeri vuracak. Meteoroloji 'tedbirinizi alın' diye uyardı
﻿Sağanak yağış bu illeri vuracak. Meteoroloji 'tedbirinizi alın' diye uyardı
﻿Skandal. Depremde binaların yıkılma nedeni ortaya çıktı
6
﻿Skandal. Depremde binaların yıkılma nedeni ortaya çıktı
﻿Skandal. Depremde binaların yıkılma nedeni ortaya çıktı
﻿Sedat Peker sessizliğini bozdu. Muhalefete mesaj verdi
7
﻿Sedat Peker sessizliğini bozdu. Muhalefete mesaj verdi
﻿Sedat Peker sessizliğini bozdu. Muhalefete mesaj verdi
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü bu akşam belli oluyor. Doğan, Sergen Yalçın'la görüşecek
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü bu akşam belli oluyor. Doğan, Sergen Yalçın'la görüşecek
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü bu akşam belli oluyor. Doğan, Sergen Yalçın'la görüşecek
﻿Taciz sanığına 'saygın tutum' indirimi! 14 yaşındaki çocuğa korkunç tehdit
﻿Taciz sanığına 'saygın tutum' indirimi! 14 yaşındaki çocuğa korkunç tehdit
﻿Taciz sanığına 'saygın tutum' indirimi! 14 yaşındaki çocuğa korkunç tehdit
﻿Profesör açıkladı. Kanser ölümleri bu tarihe kadar milyonlara çıkabilir
﻿Profesör açıkladı. Kanser ölümleri bu tarihe kadar milyonlara çıkabilir
﻿Profesör açıkladı. Kanser ölümleri bu tarihe kadar milyonlara çıkabilir
﻿ÇAYKUR'dan üreticilere 379 milyon liralık destekleme ödemesi
﻿ÇAYKUR'dan üreticilere 379 milyon liralık destekleme ödemesi
﻿ÇAYKUR'dan üreticilere 379 milyon liralık destekleme ödemesi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.