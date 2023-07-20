Fransa'da kabinede değişikliği

Sağlık Bakanı François Braun ve Diğer İsimlerin Yerine Yeni Atamalar

Fransa Sağlık Bakanı François Braun başta olmak üzere Dayanışma Bakanı Jean-Christophe Combe, Deniz Aşırı Topraklardan Sorumlu Bakan Jean-François Carenco, Kent ve Konuttan Sorumlu Bakanı Olivier Klein ve Kadın-Erkek Eşitliğinden Sorumlu Bakan Isabelle Rome'nin yerine yeni isimler atandı.

Sağlık Bakanlığı'na Aurelien Rousseau, Dayanışma ve Aile Bakanlığı'na Aurore Berge Atandı

Sağlık Bakanlığı görevine, Başbakan Elisabeth Borne'un eski kabine müdürü Aurelien Rousseau getirildi. Dayanışma ve Aile Bakanlığı'na ise iktidar partisi Rönesans'ın Meclis Grup Başkanvekili Aurore Berge atandı. Berge daha önce iktidar partisinin sözcülüğünü yaparken, 2017 ve 2022'de iki kez milletvekili seçilmişti.

Diğer Atamalar ve Görev Değişiklikleri

Deniz Aşırı Topraklardan Sorumlu Bakanlığı'na Demokrasi Hareketi (MoDem) partisi üyesi ve 16 yıldır milletvekili olarak görev yapan Philippe Vigier atandı. Marsilya doğumlu milletvekili Sabrina Agresti-Roubache, Kentten Sorumlu Devlet Bakanı olarak görevlendirilirken, ülkenin kuzey kenti Dunkerque Belediye Başkanı Patrice Vergriete ise Konuttan Sorumlu Bakan olarak atanmıştır.

Kamu Harcamalarından Sorumlu Bakan Gabriel Attal Eğitim Bakanı Olarak Görevine Devam Ediyor

Kamu Harcamalarından Sorumlu Bakan Gabriel Attal'ın görevinde bir değişiklik yapılmış ve Eğitim Bakanı olarak görevine devam etmesine karar verilmiştir. Paris Sciences Po Üniversitesi mezunu olan 34 yaşındaki Attal, daha önce milletvekili, Eğitim Bakanlığı nezdinde devlet bakanı ve Hükümet Sözcüsü olarak görev yapmıştır.

Diğer Bakanlar ve Görevlerine Devam Eden İsimler

Bunun yanı sıra, Başbakanlık nezdinde Sosyal ve Dayanışma Ekonomisi ve Vakıf Hayatından Sorumlu Devlet Bakanı Marlene Schiappa'nın görevine son verilmiştir. Görevine devam eden isimler arasında İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Avrupa ve Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti, Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Çalışma Bakanı Olivier Dussopt ve diğer bakanlar yer almaktadır.

Yeni kabine toplantısı, Başkan Emmanuel Macron'un katılımıyla yarın düzenlenecektir. Elisabeth Borne'un başbakan olarak göreve başladığı 16 Mayıs 2022 tarihinden bu yana kabinede ikinci kez kısmi değişiklik yapılmıştır. Haziran 2022'de gerçekleşen genel seçimde milletvekili seçilemeyen bazı kabine üyeleri 4 Temmuz 2022'de görevden alınmıştı.