Fransa'da kabinede değişikliği

Fransa'da Elysee Sarayı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, hükümet kabinesinde bir dizi değişiklik yapıldı.

KAYNAK: AA
Fransa'da kabinede değişikliği

Sağlık Bakanı François Braun ve Diğer İsimlerin Yerine Yeni Atamalar

Fransa Sağlık Bakanı François Braun başta olmak üzere Dayanışma Bakanı Jean-Christophe Combe, Deniz Aşırı Topraklardan Sorumlu Bakan Jean-François Carenco, Kent ve Konuttan Sorumlu Bakanı Olivier Klein ve Kadın-Erkek Eşitliğinden Sorumlu Bakan Isabelle Rome'nin yerine yeni isimler atandı.

Sağlık Bakanlığı'na Aurelien Rousseau, Dayanışma ve Aile Bakanlığı'na Aurore Berge Atandı

Sağlık Bakanlığı görevine, Başbakan Elisabeth Borne'un eski kabine müdürü Aurelien Rousseau getirildi. Dayanışma ve Aile Bakanlığı'na ise iktidar partisi Rönesans'ın Meclis Grup Başkanvekili Aurore Berge atandı. Berge daha önce iktidar partisinin sözcülüğünü yaparken, 2017 ve 2022'de iki kez milletvekili seçilmişti.

Diğer Atamalar ve Görev Değişiklikleri

Deniz Aşırı Topraklardan Sorumlu Bakanlığı'na Demokrasi Hareketi (MoDem) partisi üyesi ve 16 yıldır milletvekili olarak görev yapan Philippe Vigier atandı. Marsilya doğumlu milletvekili Sabrina Agresti-Roubache, Kentten Sorumlu Devlet Bakanı olarak görevlendirilirken, ülkenin kuzey kenti Dunkerque Belediye Başkanı Patrice Vergriete ise Konuttan Sorumlu Bakan olarak atanmıştır.

Kamu Harcamalarından Sorumlu Bakan Gabriel Attal Eğitim Bakanı Olarak Görevine Devam Ediyor

Kamu Harcamalarından Sorumlu Bakan Gabriel Attal'ın görevinde bir değişiklik yapılmış ve Eğitim Bakanı olarak görevine devam etmesine karar verilmiştir. Paris Sciences Po Üniversitesi mezunu olan 34 yaşındaki Attal, daha önce milletvekili, Eğitim Bakanlığı nezdinde devlet bakanı ve Hükümet Sözcüsü olarak görev yapmıştır.

Diğer Bakanlar ve Görevlerine Devam Eden İsimler

Bunun yanı sıra, Başbakanlık nezdinde Sosyal ve Dayanışma Ekonomisi ve Vakıf Hayatından Sorumlu Devlet Bakanı Marlene Schiappa'nın görevine son verilmiştir. Görevine devam eden isimler arasında İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Avrupa ve Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti, Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Çalışma Bakanı Olivier Dussopt ve diğer bakanlar yer almaktadır.

Yeni kabine toplantısı, Başkan Emmanuel Macron'un katılımıyla yarın düzenlenecektir. Elisabeth Borne'un başbakan olarak göreve başladığı 16 Mayıs 2022 tarihinden bu yana kabinede ikinci kez kısmi değişiklik yapılmıştır. Haziran 2022'de gerçekleşen genel seçimde milletvekili seçilemeyen bazı kabine üyeleri 4 Temmuz 2022'de görevden alınmıştı.

Öne Çıkanlar
İmamoğlu’nun sızan videosuna Kılıçdaroğlu’nun ilk tepkisi
İmamoğlu’nun sızan videosuna Kılıçdaroğlu’nun ilk tepkisi
Yırtık çarıklı Türk askeri ve askere alınmayan beyzadeler. Bu fotoğrafı unutma Türk evladı
Yırtık çarıklı Türk askeri ve askere alınmayan beyzadeler. Bu fotoğrafı unutma Türk evladı
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerlik
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerlik
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
İmamoğlu videodaki sızıntıyı kıl payı fark edememiş, detay her şeyi ortaya çıkardı
İmamoğlu videodaki sızıntıyı kıl payı fark edememiş, detay her şeyi ortaya çıkardı
Uçak bileti fiyatlarına zam mı geldi? Uçak bileti tavan fiyatı ne kadar oldu?
Uçak bileti fiyatlarına zam mı geldi? Uçak bileti tavan fiyatı ne kadar oldu?
Son Haberler
Manisa’da yaralı bayağı kocagöz kuşu tedavi altına alındı Güncel
Manisa’da yaralı bayağı kocagöz kuşu tedavi altına alındı
Zonguldak'ta firari şahıs, iki kişiyi yaralayarak ruhsatsız tabancayla yakalandı Güncel
Zonguldak'ta firari şahıs, iki kişiyi yaralayarak ruhsatsız tabancayla yakalandı
Beyaz Saray’dan ardı ardına açıklamalar. Putin’in Karadeniz hamlesi ABD’de endişe yarattı Dünya
Beyaz Saray’dan ardı ardına açıklamalar. Putin’in Karadeniz hamlesi ABD’de endişe yarattı
Fenerbahçe'den flaş Szalai kararı. Resmi açıklama geldi Spor
Fenerbahçe'den flaş Szalai kararı. Resmi açıklama geldi
Aydın'da uyuşturucu operasyonu Güncel
Aydın'da uyuşturucu operasyonu
ABD: Rusya Karadeniz'deki sivil gemilere saldırabilir Dünya
ABD: Rusya Karadeniz'deki sivil gemilere saldırabilir