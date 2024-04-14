Fransa'da kenti gelgitlerden koruyan cam duvarlar görenleri büyüledi

Kaynak: Haber Merkezi Feyza Betül Arslan
Fransa'da kenti gelgitlerden koruyan cam duvarlar görenleri büyüledi
Saint-Malo, Brittany'de bulunan evler, deniz duvarı olarak inşa edilmiş olup ön pencerelerinde 4 katmanlı cam bulundurarak şehrin yüksek gelgitlerine karşı koruma sağlar.

Saint-Malo, Brittany'deki etkileyici gelgitlerle tanınan bir kıyı şehri. Avrupa'nın en yüksek gelgitlerinden birine sahip olan bu şehirde, su seviyesi ortalama olarak 13 metreye kadar yükselebiliyor. Bu etkileyici doğa olayı, yerel halk ve turistler arasında büyük ilgi görüyor. Şehirdeki evler, deniz seviyesinin bu değişkenliğine dayanıklı olacak şekilde inşa edilmiş. Özellikle ön pencerelerinde 4 katmanlı cam bulunduruyorlar, bu da sakinlerin ve ziyaretçilerin okyanus manzarasının keyfini çıkarırken güvenliğini sağlıyor. Saint-Malo'nun gelgitleri, bölgenin tarihi ve kültürel zenginliğiyle birleşerek ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunuyor.

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