Fransa'da keyif süren teyze Türkiye'de şeriatı istedi: Otobüsteki kadınlara seçim konuşması yaptı

Fransa'da oy kullanmaya giden gurbetçi bir teyzenin seçmen otobüsünde yaptığı konuşma sosyal medyada gündem oldu.

Fransa'da keyif süren teyze Türkiye'de şeriatı istedi: Otobüsteki kadınlara seçim konuşması yaptı

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere gün sayarken, Yurt dışında oy verme işlemleri başladı. 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemi 9 Mayıs'ta sona erecek.

Yaklaşık 800 bin Türk vatandaşının ve kayıtlı 397 bin 68 seçmenin bulunduğu Fransa'da ise 6 kentte seçim sandıkları açıldı.

Fransa'da yaşayan bir grup vatandaş, otobüs tutarak oy vermeye gittiler. Aralarında yolculuk yapan vatandaşlardan biri ise, otobüstekilere seçim konuşması yaptı.

"BU SEÇİMİ EVLATLARIMIZIN ŞERİATINI YAŞAMALARI İÇİN MİRAS BIRAKACAĞIZ"

Fransa'da yaşayan gurbetçinin konuşması ise şöyle:

"Bizim canımız, kanımız, namusumuz, ırzımız onlara helaldir. Öyle görecekler, o yüzden biz bugün bu seçimi evlatlarımızın, torunlarımızın hür olarak yaşaması için, dini imanını şeriatını yaşamaları için bu ayeti ilelebet başlarında taşımaları için, çaput değil de ayet olduğunu bilerek taşıma zorunda olduğumuzu biz çocuklarımıza miras bırakacağız. En büyük hazinemiz... Allah muzaffer eylesin, zafer inşallah yakındır"

Bu konuşmanın ardından gurbetçi teyzeler ise konuşmaya "Allahü ekber ve bizi bu kafirlerden koru" şeklinde karşılık vererek oy kullanmaya gitti.

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