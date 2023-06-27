Şeriatten kaçıp İsveç’e gittiler İsveç’te şeriat istediler

Editör: Serkan Talan

İsveç devleti, yıllardır ülkelerinden kaçan, iltica talebinde bulunan yabancılara ev sahipliği yapıyor. Özellikle kendi ülkelerinde ‘şeriat var’ bahanesiyle kaçan yabancılar, İsveç’i mesken tutuyorlar.

Ancak bu durum İsveç’in gelecekte problem yaşayabileceği yorumlarının yapılmasına neden oluyor. Ülkede yapılan eylemlerin bu yorumları adeta doğrular nitelikte olduğu bildiriliyor.

Özellikle, Rasmus Paludan’ın Kuran yakma girişiminden sonra İsveç’te radikal İslamcı gruplar tarafından gerçekleştirilen eylemler hız kazandı.

İsveç’in Malmö kentinden paylaşılan görüntülerde, meydanda toplanan ve ellerinde Arapça pankartlar bulunan bir grup radikal ‘şeriat isteriz’ eylemi yaptı.

O görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, özellikle Avrupa'da yükselen radikalizm tartışmaları yeniden gündem oldu.

‘ŞERİAT İSTERİZ’ EYLEMLERİNE İSVEÇ İMKAN TANIMIŞTI

Geçtiğimiz yıllarda, İsveç’te bir mahkeme, eşini dövmekten yargılanan erkeği “iyi bir aileden geldiği” ve “şikayetçi kadının güvenilir olmadığı” gerekçesiyle beraat ettirmişti. Kararın gerekçesinde kadının ‘şeriata göre evlendiği için dövüldüğünde polise gitmemesi gerektiğini’nin belirtilmesi de tartışmalara yol açmış, karara şaşıran savcılık üst mahkemeye başvururken, beraat kararı alınmasını sağlayan iki mahkeme üyesi partilerinden ihraç edilmişti. Üye, tepkiler üzerine mahkemedeki görevinden de istifa etmek zorunda kalmıştı.