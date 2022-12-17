﻿Fransa'da öldürülen Türk gencin cinayetinin aydınlatılması için çağrı

Fransa'nın başkenti Paris'in banliyösü Aulnay-sous-Bois'da 15 Aralık'ta silahlı saldırıda hayatını kaybeden 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Akın Genç'in ağabeyi Ersin Genç, açıklama yaptı.

Ağabey Genç, ailesinin ve kardeşi Akın'ın kimseyle husumeti olmadığını vurguladı.

Paris'te Ulusal Mimarlık Okulunda (ENSA) öğrenim gören kardeşinin herhangi bir kötü alışkanlığı olmayan, çok başarılı bir öğrenci olduğunu anlatan Genç, "Melek gibi bir çocuktu, herkes ve çevreden de tanınmış bir çocuktu. Okuldan eve, evden okula, hafta sonları ders çalışmaktan başka hiçbir şey yaptığı yoktu." dedi.

Ara sokakta başından vurulmuş şekilde bulundu

Genç, perşembe akşamı kardeşinin okuldan yürüyerek dönerken eve 10 dakika mesafe kala kendisiyle telefonda görüştüğünü ancak aradan zaman geçmesine rağmen kardeşinin eve ulaşmadığını ve ailece meraklandıklarını anlattı.

Kardeşi Akın'dan haber alamayan babasının, evin önünde polisleri de görünce sıkıntılı bir durum olduğundan kuşkulanıp dışarı çıktığını ifade eden Genç, diğer kardeşinin de polislere Akın'a ulaşamadıklarını söylediğini aktardı.

Genç, ailesinin kardeşinin fotoğrafını göstermesi üzerine polisin eve 200 metre uzaklıktaki ara sokakta başından vurulmuş halde bulunan kişinin, Akın Genç olduğunu teyit ettiğini belirtti.

Trabzon'un Çaykara ilçesine defnedilecek

Kardeşinin hastaneye götürüldüğünü ancak kanamasının durmadığını ve hayatını kaybettiğini ifade eden Genç, yaşadıkları acının tarifsiz olduğunu kaydetti.

Genç, soruşturmanın sürdüğünü ve cinayetin bir an önce aydınlatılmasını beklediklerini dile getirerek işlemlerin tamamlanmasının ardından kardeşini Trabzon'un Çaykara ilçesinde defnedeceklerini ifade etti.