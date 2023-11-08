Fransa’da oturumu olmayanlar ücretsiz tedavi olamayacak

Fransız Senatosu, ülkede oturumu olmayanlar için devlet tarafından ücretsiz tedavi desteğini yasaklayan tasarı maddesini kabul etti.

KAYNAK: AA
Fransa’da oturumu olmayanlar ücretsiz tedavi olamayacak

Fransız Senatosu, göçmen ve sığınmacı konularını kapsayan yasa tasarısını görüşüyor.

Tasarının, devletin, oturumu olmayanlara ücretsiz tedavi imkanını yasaklayan maddesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Buna göre, ülkede oturum izni bulunmayanlar, acil durumlar hariç devletin sağladığı ücretsiz tedavi haklarından yararlanamayacak.

Tasarının bütün maddeleri senatodan geçtikten sonra yeniden müzakere için Ulusal Meclis'e gönderilecek.

GÖÇ YASA TASARISI SENATODA

Hükümetin defalarca ileri bir tarihe ertelediği göç yasası tasarısı, hafta başında senatoda müzakere edilmeye başlanmıştı.

Senatörler, dün tasarının, parlamentoya, gelecek 3 yıl için göç kotaları belirleme yetkisi verilmesini ve aile birleşimi şartlarını katılaştırmayı öngören maddelerini kabul etmişti

Aralıkta, parlamentonun alt kanadı Ulusal Meclis'te ele alınması öngörülen tasarının, son halini alarak yıl sonuna kadar hayata geçirilmesi planlanıyor.

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