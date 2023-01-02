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Fransa'da pratisyen hekimler greve devam etme kararı aldı

Fransa'da pratisyen hekimler, iş koşullarının kötüleşmesini protesto etmek ve konsültasyon ücretlerinin artışı talebiyle grevi sürdürme kararı aldı.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 17:01
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Fransa'da pratisyen hekimler greve devam etme kararı aldı

Fransa'da pratisyen hekimler greve devam etme kararı aldı
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Fransız basınındaki haberlere göre, Yarın İçin Doktorlar Topluluğundan yapılan açıklamada, 26 Aralık 2022'de iş koşullarının kötüleşmesini protesto etmek ve konsültasyon ücretlerinin artışı talebiyle iş bırakan pratisyen hekimlerin grevinin 8 Ocak'a kadar süreceği bilgisi verildi.

Açıklamada, hükümetin pratisyen hekimlerin sorunlarıyla ilgilenmeye tenezzül etmediği vurgulandı.

Geçen hafta başlayan pratisyen hekimlerin grevinin bugün sona ermesi bekleniyordu.

Pratisyen hekimler, taleplerini dile getirmek için 5 Ocak'ta Paris'te gösteri düzenleyecek.

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