﻿Fransa'da pratisyen hekimlerden protesto   

Fransa'da pratisyen hekimler tarafından geçtiğimiz 26 Aralık'ta başlatılan grevin 8 Ocak 2023'e kadar sürdürüleceğinin açıklanmasının ardından başkent Paris'teki Pantheon Meydanı'nda bir araya gelen yüzlerce hekim iş koşullarının kötüleşmesini protesto ederek, konsültasyon ücretlerinin 2 katına çıkarılmasını talep etti.

Hükümetin, hekimlerin taleplerini karşılamadığını belirten protestocular, slogan atarak hükümete çağrıda bulundu. Pratisyen hekimler, beyaz önlükleriyle ve taşıdıkları dövizlerle taleplerinin karşılanmasını istedi.

Kış mevsiminin gelmesiyle artan grip, bronşit ve Covid-19 vakalarının gölgesinde devam eden protesto hükümet tarafından kınanırken, sağlık merkezlerinin önünde de uzun kuyruklar oluşuyor. Bazı acil servislerde protesto nedeniyle yeterli hekim bulunmadığı için hastalarda durumdan şikayet ediyor.

Öte yandan personel ve tıbbi ekipman yetersizliği nedeniyle kapanan hastanelerin yeniden açılması ve personel eksikliğinin giderilmesi de talep ediliyor. (İHA)