Fransa'da tarım politikalarını eleştiren çiftçiler devlet binalarına gübre püskürttü

Fransa'nın Bretonya bölgesindeki çiftçiler, hükümetin tarım politikasına tepki gösterdi. Kötü gidişatın durdurulmasını isteyen çiftçiler traktörleriyle devlet binasına gübre püskürttü.

KAYNAK: AA
Fransa'da tarım politikalarını eleştiren çiftçiler devlet binalarına gübre püskürttü

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un göreve geldiği gündem beri bazı çevreler eleştirilerini sürdürüyordu. Özellikle de Macron yönetimini çiftçiler eleştiriyordu. Ülkenin Bretonya bölgesindeki Quimper ve Rennes şehirlerinde sokaklar karıştı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, çiftçiler traktörleriyle gübreli eylem gerçekleştirdi.

VERGİ ARTIŞINI ELEŞTİRMEK İSTEDİLER

Çiftçiler, hükümetin vergi artışını ve tarım faaliyetleri kapsamında çok fazla kurala uymak zorunda kaldıklarını belirterek hükûmetin tarım politikasını eleştirdi.

Bretonya Bölgesel Konseyi merkezine gelen çiftçiler, buradaki otoparka gübre döktü ve resmi evrakları saçtı.

DEVLET BİNALARINA GÜBRE PÜSKÜRTTÜLER

Çiftçiler, beraberindeki tarım araçlarıyla devlet binalarına gübre püskürttü.

Ardından çiftçiler, traktörleriyle Tarım ve Orman Bölgesel Müdürlüğünün önüne giderek çimen döktü.

O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı. Rennes polisi, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, sadece Rennes'te çiftçilerin 100 traktörle eylem yaptığı belirtildi.

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