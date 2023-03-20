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Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu nihai olarak kabul edildi

Fransa'da muhalefetin sunduğu 2. gensoru önergesinin reddedilmesiyle tartışmalı emeklilik reformuna ilişkin tasarı nihai olarak kabul edildi.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 23:52
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Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu nihai olarak kabul edildi

Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu nihai olarak kabul edildi
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Fransa'da Ulusal Meclis Genel Kurulu'nda aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin emeklilik reformuna ilişkin hükümete karşı sunduğu gensoru önergesi oylamaya sunuldu.

Kabulü için salt çoğunluk (287 oy) gereken önergenin reddedilmesiyle hükümetin emeklilik reformuna ilişkin tasarı, Ulusal Mecliste oylanmadan geçmiş oldu.

Reformun yürürlüğe girmesi için Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor.

Emeklilik yaşını kademeli olarak 64'e çıkaracak reformla bir kişinin 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmesi için 43 yıl boyunca prim ödemiş olması gerekecek.

Reforma karşı çıkanlar, emeklilik yaşının 2 yıl daha uzatılmasını eleştirirken, özellikle kadınlar için olumsuz etkileri olacağını savunuyor.

SÜREÇ

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, 16 Mart'ta bir yasa tasarısının Meclisten oylama yapılmadan geçmesini sağlayan Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını, emeklilik reformuna ilişkin tasarı için devreye koyduğunu açıklamıştı.

Ertesi gün, muhalefet, hükümete karşı 2 gensoru önergesini Meclise sunmuştu.

Hükümetin düşmesini sağlayacak gensorunun Ulusal Mecliste kabul edilmesi için toplam 287 milletvekilinin oyu gerekiyordu. (AA)

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