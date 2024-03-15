Fransa’da yakalanan 8 bin 659 tarihi eserimiz iade ediliyor

Mine Akcan
Fransa’da yakalanan 8 bin 659 tarihi eserimiz iade ediliyor
Fransa’da yakalanan ve Türkiye’den yurtdışına kaçırıldığı tespit edilen 8 bin 659 tarihi eserin iade işlemleri başladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya paylaşımıyla Fransız kolluk kuvvetlerince Türkiye'den yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılan 8 bin 659 eserin geri iade işlemlerinin başladığını duyurdu.

Ersoy paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Fransa'da yakalanan 8 bin 659 eserimizi iade alıyoruz! Her şey Avusturya'da bir müzayede firmasında satışa çıkan Anadolu kökenli çok sayıda sikkenin Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığımızca 2019 yılında tespit edilmesiyle başladı.

gipssbaw4aau7jl.jpg

Avusturya'da başlatılan inceleme Fransa'ya bağlandı. Fransız kolluk kuvvetleri ülkemizden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılan bu eserleri pazarlayan kişilere karşı geniş kapsamlı ve örnek bir soruşturma başlattı.

gipssegxeaanuvq.jpg

Bu sırada Türk polisi tarafından gerçekleştirilen ve dünyada büyük yankı uyandıran Anadolu ve Miras Operasyonu ile bu eserleri kaçıran suç şebekesinin Türkiye ayağı çökertildi. Dünya Gümrük Örgütü ülkeler arasındaki koordinasyonu sağlayarak bilgi akışını güçlendirdi.

gipsscvxuaao7bj.jpg

Tüm bu çabalarının sonucunda Fransız Gümrük ve İstihbarat Birimi tarafından aralarında sikke ve yazıtların da bulunduğu 8 bin 659 eser yakalandı. Başta Fransa Gümrük ve İstihbarat Birimi ile İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı olmak üzere, Bulgaristan, Almanya, Avusturya ve Dünya Gümrük Örgütü yetkililerine, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne, Adalet Bakanlığına, Dışişleri Bakanlığına ve tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

gipsskiw4aewgve.jpg

bakan-ersoy.jpg

Son Haberler
Asit yüklü TIR cayır cayır yandı Gündem
Asit yüklü TIR cayır cayır yandı
Bakan Güler sınır hattında Gündem
Bakan Güler sınır hattında
Sultanlar Ligi'nde sezon bitiyor tablo netleşiyor Spor
Sultanlar Ligi'nde sezon bitiyor tablo netleşiyor
Türkiye'nin en iyi 10 ilçesi! Giden geri dönmek istemiyor Yaşam
Türkiye'nin en iyi 10 ilçesi! Giden geri dönmek istemiyor
Bafra'da kokain ele geçirildi: 2 gözaltı Yerel Haberler
Bafra'da kokain ele geçirildi: 2 gözaltı
Kırklareli'de ev yangını Yerel Haberler
Kırklareli'de ev yangını
Dev banka altın tahminini açıkladı Ekonomi
Dev banka altın tahminini açıkladı